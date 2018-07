Revelan la identidad de la doble de Jennifer López

Connie Peña es la doble de Las raíces latinas de la popular doble de Jennifer Lopez, la empresaria Connie Peña, son una ventaja para emular los movimientos de infarto de la Diva del Bronx, a la que su asombroso parecido le ha llevado a sufrir no solo sus complicadas coreografías sino la fogosidad de sus admiradores.

“Me gustaría que la gente me reciba sabiendo que estoy haciéndole simplemente un tributo. No quiero ser JLo, JLo es única



La doble de Jennifer López, Connie Peña, nacida en Santa Ana (California) de padre peruano y madre mexicana, dice dejarse la piel para convertirse en la primera doble de Jennifer Lopez que realiza un tributo de la artista neoyorquina en el que no solo intenta imitar su físico, sino sus habilidades musicales y motrices.



Empresaria y personalidad del mundo del entretenimiento en Las Vegas, Peña nunca se ha dedicado profesionalmente al baile o a la canción, por lo que asemejarse a JLo se auguraba como una ardua tarea.

"¡Me he puesto hasta a llorar, es tan difícil! A veces he pensado que no puedo y que no soy JLo. Para mí es algo muy nuevo, pero no me voy a rajar".