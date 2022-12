Revelan fuertes amenazas que recibió Jenni Rivera antes de morir

A diez años de la muerte de Jenni Rivera, surge nueva información alrededor del suceso de boca del destacado periodista Pepe Garza, quien ha dejado en shock a muchos de los fans de la cantante.

Resulta que con motivo del décimo aniversario luctuoso de Jenni Rivera, quien murió el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo, el programa de espectáculos Chisme No Like le brindó un espacio.

Es por eso que el periodista Pepe Garza compartió foro con Javier Ceriani, de 51 años de edad, y Elisa Beristain, de 50 años de edad, a quienes les reveló que Jenni Rivera recibió amenazas de muerte antes de su muerte.

Las amenazas de Jenni Rivera

Se destaca que en julio de 2011, Jenni Rivera le pidió al productor de actualmente 57 años de edad, Pepe Garza, entrevistarla en privado por lo que se enteró que la estaban amenazando de muerte.

“Quisiera plasmar un testimonio, estoy siendo amenazada, me llamaron del FBI, que alguien me quiere cortar la cabeza”, le dijo la llamada Gran Señora, palabras que quedaron grabadas.

También se ha destacado que quien la amenazó se encontraba en Reynosa, Tamaulipas, donde debía presentarse sí o sí: “Si no voy sé lo que me va a pasar y si voy, hay posibilidades de que me secuestren o pierda la vida”.

Por supuesto, la cantante fue a la ciudad y no ocurrió nada, por lo que se descarta que esas amenazas estén relacionadas a su muerte.

¿Por qué se ocultaron las amenazas?

En cuanto a este caso, Pepe Garza explica por qué ocultó que Jenni Rivera estaba siendo amenazada de muerte y es hasta el día de hoy que Pepe Garza muestra la grabación debido a que no deseaba que las palabras de Jenni Rivera se tergiversaran y mucho menos se creará una confusión.

“Yo no quería que se especulara con la muerte de ella y se jugará con la idea que había sido un asesinato”, subraya el productor musical a la par que asegura que temía que esa información lo pusiera en riesgo.

Cabe destacar que la familia de Jenni Rivera, sí sabía de la existencia de la grabación ya que Pepe Garza se las compartió, incluso reunió a Chiquis Rivera y a Johnny López para escuchar la grabación de la amenaza. Lo que agradecieron los hijos de la cantante quienes recuerdan que ella no daba mucha importancia a la amenazas que recibía.

