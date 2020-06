Revelan fotos de preparatoria de Gigi y Bella Hadid ¡Y sus cirugías plásticas!

Dos cirujanos plásticos de renombre internacional han revelado los muchos procedimientos cosméticos que bien podrían ser responsables de las características faciales perfectas de Gigi y Bella Hadid después de que un ex compañero de preparatoria revelará cuánto se han transformado desde que posaron para sus fotos del anuario.

La usuaria de TikTok, Lila Savoia, quien asistió a Malibu High School con Gigi, Bella y Anwar, compartió imágenes del anuario de 2013 de la escuela, revelando fotos no retocadas de los famosos hermanos cuando todavía eran solo estudiantes que trabajaban para graduarse.

Las hermanas Hadid tienen cambio drástico de imagen tras la preparatoria

Pero si bien las imágenes ofrecen una dulce visión de las modelos Gigi y Bella antes de lograr el éxito de las celebridades, también revela su notable transformación desde que caminaron por los pasillos de la escuela preparatoria, un cambio que dos cirujanos plásticos creen que podría deberse a varios procedimientos cosméticos.

¿Gigi y Bella Hadid pasaron por cirugías plásticas?

La Dra. Sabrina Shah-Desai, una cirujana con sede en Londres que se especializa en procedimientos reconstructivos, señaló que Bella Hadid, quien ahora tiene 23 años, ha "cambiado significativamente" en los años transcurridos desde que se tomó el retrato del anuario, y explicó que este podría ser el resultado. de varias cirugías diferentes.

"Bella parece haber tenido un estiramiento de cejas", reveló, y explicó que este procedimiento a menudo da como resultado la "mirada de ojo de zorro" felina por la que Bella Hadid es conocida.

La Dra. Shah-Desai agregó que la modelo también parece haberse sometido a 'rinoplastia y rellenos labiales', así como a 'esculpir la cara', lo que significa que podría haber tenido 'rellenos dérmicos' para mejorar sus pómulos y la mandíbula.

El experto médico también señaló que la cara de Bella Hadid parece mucho más delgada ahora que cuando estaba en la escuela preparatoria, explicando que esto podría ser el resultado de la eliminación de grasa bucal (mejilla), o simplemente como resultado de la pérdida general de peso.

Bella y Gigi impactan con su talento y belleza para el modelaje

Aunque la apariencia de Gigi Hadid no ha cambiado tan drásticamente como la de su hermana menor, tanto el Dr. Shah-Desai como el Dr. Grigoriy Mashkevich, cirujano plástico facial en Cirugía Estética Especializada, explicaron que hay algunas áreas de su cara que bien podrían haberse beneficiado de un cosmético. procedimiento o dos.

"Gigi no ha cambiado demasiado dramáticamente", dijo el Dr. Shah-Desai, y agregó: "Parece que ha tenido un mínimo relleno de labios y rellenos de mandíbula".

El Dr. Mashkevish señaló que los labios y las mejillas de Gigi Hadid 'se ven más llenas que en la foto de la escuela preparatoria', explicando que esto es probablemente el resultado del relleno, sin embargo, explicó que varios otros factores podrían haber jugado un papel en su transformación, incluida la cámara ángulos y maquillaje.

Ni el Dr. Shah-Desai ni el Dr. Mashkevich han tratado a Gigi o Bella Hadid.

Hermanas Hadid desmienten cirugías plásticos

Esta no es la primera vez que Bella Hadid ha provocado rumores sobre una posible cirugía plástica, aunque siempre ha negado haberse sometido a procedimientos cosméticos en el pasado.

En 2018, Bella Hadid le dijo a InStyle que estaba demasiado 'asustada' de conseguir rellenos porque le preocupaba que 'estropearan' sus características naturales.

'La gente piensa que me hice toda esta cirugía o hice esto o aquello. ¿Y sabes qué? Podemos hacer un escaneo de mi cara, cariño'', dijo.

“Tengo miedo de poner rellenos en mis labios. No me gustaría arruinar mi cara”.

Ese sentimiento fue repetido por su madre, Yolanda Hadid, en enero de 2019, cuando habló para defender a sus tres hijos contra las afirmaciones de que se habían sometido a una cirugía plástica, insistiendo en que ninguno de ellos se sometería a un procedimiento cosmético porque vieron las dificultades. que enfrentó al lidiar con los terribles efectos secundarios de sus propias cirugías plásticas.

"Ninguno de mis hijos nunca ha hecho rellenos o Botox ni ha puesto nada extraño en sus cuerpos, lo saben mejor después de ver por lo que pasé", reveló la madre de los hermanos Hadid.

Sin embargo, la última especulación se produce después de que las fotos de la escuela secundaria de Gigi y Bella Hadid fueron reveladas en TikTok por su ex compañera Lila, quien recurrió a la aplicación de redes sociales para participar en un desafío viral que exige a los usuarios mostrar a los alumnos más famosos de su escuela.

Revelan fotos de preparatoria de Gigi y Bella

En un video viral que publicó esta semana, Lila abrió las páginas de su anuario para mostrar fotos nunca antes vistas de Gigi Hadid, 25, Bella Hadid, 23 y Anwar Hadid, 20.

Lila Savoia revela las fotos de anuario de las Hadid

Los fanáticos de los Hadids han acudido en masa al video, que ya ha obtenido casi dos millones de visitas.

Lila hizo el clip en respuesta a un mensaje de Twitter de Ben Upton, quien pidió a otros usuarios de Twitter que compartieran los alumnos más famosos de sus escuelas secundarias.

Puedes ver el vídeo de Lila Savoia AQUÍ.

Las respuestas en el hilo incluyeron a Quentin Tarantino, Debbie Harry, Aaron Hernández, Rose McGowan y José Canseco, pero parece que la respuesta de nadie obtuvo una respuesta más grande que la de Lila.

En su vídeo, amplía la portada de su anuario de Malibu High de 2013 antes de pasar a la página con la foto principal de Gigi Hadid, quien parece haber evitado la tradicional foto escenificada tomada en el gimnasio de la escuela preparatoria y, en cambio, parece haber posado para una sesión de fotos profesional.

Gigi Hadid nombrada "Más probable a ser famosa"

Gigi Hadid, por supuesto, ya había comenzado a modelar en la preparatoria, y se nota en su impresionante foto del anuario. Su imagen también aparece en la página de superlativos, donde fue nombrada la más probable para ser famosa, aunque, en la imagen, se está protegiendo deliberadamente la cara de la cámara.

El camino al estrellato de Gigi Hadid

La modelo ya se había movido en la industria de la moda mientras todavía estaba en la escuela preparatoria, aterrizando una campaña para Guess en 2012. Sin embargo, no fue hasta que se graduó y se mudó a la ciudad de Nueva York y firmó con IMG en 2013 que la carrera de la estrella de la moda realmente despegó.

Sin embargo, además de su carrera como modelo, Gigi Hadid también se había hecho un nombre como estrella de la televisión mientras hacía varias apariciones como invitada en Real Housewives of Beverly Hills junto a su madre Yolanda.

Durante su tiempo en el programa Bravo, Gigi Hadid permitió que las cámaras documentaran su ascenso al estrellato, antes de que su madre dejara el programa de una vez por todas en 2016.

Gigi Hadid no fue la única en recibir el prestigioso título; ella compartió el honor con el hijo del ex tenista profesional Vincent Van Patten, Vincent Jr., quien no parece haber logrado el mismo éxito como celebridad que su co-ganadora.

Te puede interesar: ¡Increíble! Así lucía Dove Cameron antes de sus cirugías estéticas ¡Qué cambio!

La foto de Bella Hadid también está en el anuario, aunque la suya es la toma de escena más tradicional, posiblemente porque era una estudiante de primer año y Gigi Hadid era una estudiante de último año.