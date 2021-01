Revelan fecha del estreno del anime Auatrope of White Sand

PA Works, el famoso estudio de animación japonés, reveló que está produciendo una nueva serie de anime titulada Auatrope of White Sand (Shiro Suna no Auatrope) y reveló la posible fecha de estreno.

La historia original tiene lugar en un pequeño acuario en Okinawa llamado Gama Gama y se espera que estrene en el mes de julio, sin embargo, debido a las restricciones que podrían realizarse por la pandemia del COVID-19.

Toshiya Shinohara (Black Butler, IRODUKU: The World in Colors, A Lull in the Sea ) dirige el anime en PA Works.

Yuuko Kakihara (IRODUKU: The World in Colors , Digimon Adventure tri. Films) se encarga de la composición de la serie, y Yuki Akiyama (IRODUKU: The World in Colors, The Eccentric Family 2) está diseñando los personajes para la animación basada en U35 (Lapis Re: LiGHTs) diseños originales.

Akiyama también es el director de animación. Al Proyecto Tingala se le atribuye el trabajo original. Yoshiaki Dewa(A Lull in the Sea, Flying Witch) está componiendo la música.

De esto trata Auatrope of White Sand

El anime tiene lugar en el acuario Gama Gama, un pequeño acuario en Okinawa, a una hora en autobús de Naha. Kukuru Misakino es una estudiante de secundaria de 18 años que trabaja allí y conoce el "secreto" del acuario: a veces puedes ver cosas misteriosas.

Un día, Kukuru se encuentra con Fuuka, parada frente a un tanque de agua con el pelo suelto y una lágrima rodando por su mejilla.

Este es el póster del nuevo anime.

Fuuka ha renunciado a su sueño de convertirse en ídolo y se ha escapado de Tokio a Okinawa. Queriendo encontrar un lugar al que pertenecer, Fuuka pide seriamente trabajar en el acuario.

El anime sigue a Kukuru y Fuuka mientras lidian con los problemas del secreto del acuario y una crisis inminente de su posible cierre.

