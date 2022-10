Revelan el verdadero estado de salud de Chabelo ¿Lucha por su vida?

Xavier López se volvió tendencia hace poco y es que surgió el rumor de que padecía cáncer, sin embargo, el propio Chabelo aclaró que aunque sí había padecido de esta enfermedad, ya la había superado.

Tiempo después, un rumor que trascendió en redes sociales fue que el actor estaba luchando con el alzheimer, pero su hijo mayor, Xavier López Miranda, dijo que esto era falso y que le gente solo inventaba eso para generar controversia.

Es por eso que de nueva cuenta, el primogénito de Chabelo dio una entrevista para el programa Sale el Sol, donde entre varios temas respondió a cuál es el estado de salud actual de su padre.

¿Cómo se encuentra Chabelo?

"Tuvo serios problemas de salud, pero ya los tiene superados y está muy tranquilo en su casa. Creo que después de tener una carrera tan larga merece descansar".

Eso fue lo que expresó su hijo, pues destacó que la prioridad de Chabelo es estar con su familia, además indicó que el llamado “amigo de todos los niños”, a sus 87 años, ya no tiene planes de volver a la pantalla.

Pero eso no es todo, ya que expresó que su padre ha sido una inspiración en su carrera como productor y que incluso hizo que se animara a hacer comedia por primera vez, lo cual plasmó en su obra La Clase.

“Él es una inspiración para mí porque mi padre no sólo se desarrolló como actor sino también como productor, no solamente de tele sino también hizo mucho teatro a lo largo de su vida. Me tocó verlo producir un montón de obras y escogí esta carrera por él, nunca había hecho comedia y hoy me aventuré a hacerla”.

¿Qué significa el nombre de Chabelo?

Se cuenta que un actor que se ausentó en aquella ocasión, debía personificar a un niño para un sketch cómico. Ante su ausencia, la producción le pidió a Xavier López que tomará su lugar en dicho sketch, donde debía contar un chiste de un libro. El niño protagonista de dicho chiste se llamaba Chabelo.

Cabe destacar que después de ese episodio en su vida todos le comenzaron a apodar con ese nombre, sin saber que mucho más adelante le serviría para un sinfín de proyectos para los que fue requerido y actualmente es conocido.

