Revelan el supuesto motivo por el que Camila Cabello abandonó Fifth Harmony/Foto: E! News

En el 2012 se lanzó el grupo Fifth Harmony, un girl group que nació del reality show “The X Factor”, quienes consiguieron el tercer lugar en dicho programa. Conformado por 5 mujeres, tuvieron gran éxito hasta su separación; la primera en abandonar la banda fue la cantante Camila Cabello, y ahora han revelado el supuesto motivo por el que lo hizo.

Fifth Harmony estaba conformado por las cantantes Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui, Dinah Jane y Camila Cabello. Pero en el 2016 todo cambió drásticamente, porque Camila una de las voces más poderosas del grupo, decidió separarse de la banda para iniciar su carrera como solista. Esto marcó un antes y un después entre las chicas.

Para el 2018, los fans del grupo quedaban destrozados, puesto que en su cuenta de Twitter anunciaban que tendrían unas separación temporal, para que cada una de las integrantes pudiera dedicarle tiempo a sus carreras en solitario. Lauren Jauregui y Normani fueron las siguientes, después de Camila, en lanzar sus propios temas.

El verdadero motivo de la salida de Camila

Aunque es algo razonable que Camila Cabello haya dejado Fifth Harmony por ser una cantante solista, algunos fans han creado la teoría de que Shawn Mendes pudo haber tenido que ver en esto, ya que el cantante estaba celoso de la relación demasiado cercana que tenía su novia Camila con su compañera Lauren Jauregui.

Se dice incluso que Cabello y Jauregui en algún momento fueron más que amigas, ya que Lauren se ha declarado abiertamente bisexual, mientras que Camila ha dado pistas sobre una presunta hosexualidad. Sin embargo, su relación con Shawn ha “distraído” un poco.

Se dice que Camila Cabello y Lauren Jauregui tuvieron un romance/Foto: Pinterest

Pero Mendes y Cabello se hicieron novios después de que la cantante de “Habana” dejara Fifth Harmony; así que la otra teoría, donde afirma que Camila de 23 años dejó el grupo, en realidad fue porque ya no soportaba que su relación con Lauren de igual 23 años, no se pudiera hacer pública.