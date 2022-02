Revelan el segundo nombre de Wolf, hijo de Kylie Jenner y Travis Scott.

Se parece a su padre. Kylie Jenner y Travis Scott decidieron darle a su bebé, Wolf Webster, un segundo nombre que tiene un significado especial para la pareja de los jóvenes multimillonarios.

De acuerdo con el medio de espectáculos TMZ, que obtuvo una copia del certificado de nacimiento del recién nacido, los famosos padres eligieron "Jacques" como el segundo nombre de su hijo. Travis Scott es en realidad el nombre artístico del rapero de "Sicko Mode" de 30 años. Su nombre completo de nacimiento es Jacques Bermon Webster II.

La Verdad Noticias informa que, Travis Scott comenzó a salir con la estrella de televisión y empresaria Kylie Jenner en abril de 2017. El 1 de febrero de 2018, Jenner dio a luz a su primera hija, Stormi Webster. En agosto de 2021 se confirmó que la pareja estaba esperando su segundo hijo juntos.

Kylie Jenner reveló el nombre de su hijo vía IG

Revelan el segundo nombre de Wolf, hijo de Kylie Jenner y Travis Scott.

Kylie Jenner anunció el nombre de su segundo hijo desde su cuenta en Instagram. La estrella de "Keeping Up With the Kardashians" publicó una simple historia de Instagram que decía, Wolf Webster, con un corazón blanco al lado. La revelación del nombre se produjo después de que Jenner compartiera que había dado a luz el 2 de febrero.

Su madre, Kris Jenner, también volvió a compartir el anuncio de Kylie en Instagram y escribió: “¡¡Mi hermoso nieto!! Dios es tan bueno #repost @kyliejenner 2/2/22”. Los fanáticos habían compartido previamente sus predicciones en las redes sociales sobre cuál sería el primer nombre del niño.

Fans especularon el nombre del hijo de Travis Scott

Revelan el segundo nombre de Wolf, hijo de Kylie Jenner y Travis Scott.

Muchos especularon que el CEO de Kylie Cosmetics y el rapero de "Highest in the Room" llamaron a su hijo Ángel porque varios familiares y amigos de Jenner comentaron usando un emoji de ángel bebé en la publicación del anuncio del nacimiento.

El certificado de nacimiento de Wolf también confirmó que Jenner dio a luz en el Centro Médico Cedars Sinai. Kylie y Scott aún no han mostrado una imagen completa del recién nacido.

Kris Jenner, de 66 años, reveló en “The Ellen DeGeneres Show” la semana pasada que el bebé de Kylie y Scott se parece “exactamente” a su hermana mayor, Stormi.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.