Revelan el secreto que Georgina Rodríguez le ocultó a Cristiano Ronaldo

Según rumores, la modelo le habría ocultado varios secretos de su pasado al futbolista.

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, se ha visto envuelta en gran polémica tras el lanzamiento de su documental ‘Soy Georgina’ en Netflix, y en esta ocasión fue una amiga cercana al padre de la modelo quien habló sobre el pasado de la famosa.

Previo al lanzamiento de la serie que habla sobre la vida de la argentina, fue su mismo tío Jesús Hernández quien reveló para medios del espectáculos que ella se olvidó de su familia en cuanto conoció al delantero del Manchester United.

En esta ocasión, fue Rosario, quien se identificó como una íntima amiga del padre de la influencer, quien reveló para el medio Socialité que la modelo conserva algunos secretos de su pasado que no ha hablado ni con el mismo Cristiano Ronaldo.

La pareja está en la espera de gemelos.

De acuerdo a la mujer, los padres de la modelo se conocieron en un club nocturno en el que la madre trabajaba, pero aseguró que aún estando juntos “nunca dejó de trabajar de eso, luego se fue a Italia”.

Revelan pasado oculto

En entrevista para dicho medio, Rosario señaló que el padre de Georgina era un narcotraficante, aunque dejó en claro que era una “buena persona”. Agregó que gracias a él, no le faltó nada a la modelo ni a su familia, desmintiendo lo dicho por la pareja del CR7, quien en su serie asegura que sabe lo que es tenerlo todo y nada.

"Habrá sido narcotraficante, pero ha sido la mejor persona que yo me he echado a la cara. Ella nunca ha tenido una carencia de nada porque su padre se ha encargado de eso. Todo lo ha tenido ella. No le ha faltado nunca de nada", afirmó la mujer.

Cabe señalar que hasta el momento ni la modelo ni el futbolista se han manifestado al respecto ante la polémica generada en redes sociales tras el estreno de la serie 'Soy Georgina' que relata en seis capítulos los secretos más íntimos de la argentina.