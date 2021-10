Revelan el origen del intro de la serie "Malcolm el de en medio"

La serie “Malcolm el de en medio” es una de las favoritos del público, a pesar de los años transcurridos, el programa está disponible en televisión, así como en YouTube, pero ahora han revelado cuál es el origen del intro de la serie y en La Verdad Noticias te compartimos los detalles.

El programa protagonizado por el actor Frankie Muniz tuvo la oportunidad de realizar inolvidables escenas, así como diversos personajes entrañables lograron acaparar las miradas de los televidentes de todas las edades, pero lo que llamó la atención es el peculiar intro al inicio del programa.

Anteriormente te compartimos que una famosa actriz tuvo la oportunidad de participar en la serie, pues Jennette Mccurdy salió en “Malcolm el de en medio”. La joven realizó dos escenas para el programa de televisión, pues fue una de las niñas que interpretó la versión de Dewey en femenino.

El origen del intro de la serie "Malcolm el de en medio"

Revelan detalles del intro de la serie "Malcolm el de en medio"

En el intro de la serie se puede apreciar cómo algunas personas están peleando con una tortuga gigante, mientras que una mujer está siendo raptada, pues aquellas escenas forman parte de la cinta “One Million Years B.C'' que se estrenó en 1966.

Aquella película trata sobre hombres de las cavernas peleando con dinosaurios, así como criaturas gigantes. En el proyecto participó Raque Welch, quien no tiene gratos recuerdos, ya que la artista no tenía contemplado hacer la cinta, pero los ejecutivos le dijeron que no era una cuestión de elección.

También se puede apreciar a un hombre con una sonrisa siniestra y un chico de cabello rubio en patineta. Esta secuencia fue parte del anime Jikuu Tenshou Nazca, que se estrenó en 1998. La historia trata de un joven practicante de Kendo que descubre que su maestro es la reencarnación de un antiguo guerrero.

"Malcolm el de en medio", famoso programa de televisión

El anime de 12 episodios, se muestra que el chico también descubre que él también es la reencarnación de un guerrero que en el pasado detuvo los planes del demonio Yawaru. Aunque la escena del skater no tiene mayor relevancia.

Los realizadores del programa de televisión decidieron usar una de las escenas de la franquicia “Clash Of Titans”, esa cinta es una adaptación de la película que se lanzó en 1981, por lo que optaron por utilizar la escena donde se aprecia la salida del Kraken a la superficie.

Película “Creature From The Haunted” fue parte del intro de la serie "Malcolm el de en medio"

Otra de las escenas que usaron para el intro fue un marino y una mujer que se estaban besando, pero de un momento inesperado aparece una extraña criatura verde, esa escena forma parte de la película “Creature From The Haunted” de 1961.

La cinta trata de un estafador que se las ingenia para usar su embarcación para trasladar a un grupo de milicianos cubanos, pero el protagonista planea quedarse con las riquezas de los viajeros para atribuir los asesinatos a un monstruo mitológico.

De igual forma en la serie “Malcolm el de en medio” aparece el nombre de Justin Berfield, se puede apreciar la imagen de un esquiador, esa escena forma parte de la cinta “Thrill Seekers” de 1999, el proyecto solo se estrenó por televisión.

También aparecen dos secuencias de deportes de pelea como el boxeo y la lucha libre, la escena fue de Chris Benoit y Bret Hart de 1999, pues competían por el campeonato mundial de peso pesado de la WCW, por lo que Benoit logró la victoria.

En una de las escenas que usaron para el intro de la serie “Malcolm el de en medio” la toma muestra el combate que sostuvo el cubano Pedro Cárdenas contra Willie DeWitt por el título del North American Boxing Championship de 1982. Un dato curioso de la escena es que se ve el golpe que Cárdenas da al referee Bert Lowes.

¿Cuántos años duró Malcolm?

Famosa serie de "Malcolm el de en medio" finalizó en el 2006

La serie de televisión duró solo 7 temporadas y finalizó en el año 2006, pero a pesar de ello, los admiradores recuerdan con nostalgia las ocurrencias de la familia de Malcolm, pues cada personaje del programa causó furor, aunque la mayoría de los actores se alejaron de los reflectores.

Algunos usuarios se han cuestionado qué pasó con Dewey de la serie "Malcolm el de en medio", el actor Erik Per Sullivan tuvo la oportunidad de participar en algunos proyectos, incluso en el 2003, consiguió un papel de voz para la cinta “Buscando a Nemo”, pero tiempo después decidió alejarse de la televisión.

