Revelan el entrenamiento de Patrick Wilson para la película "Aquaman 2"

El entrenamiento de Patrick Wilson para la esperada película “Aquaman 2”, ha causado furor en las redes sociales, pues los seguidores descubrieron cómo ha sido la preparación física del famoso para interpretar al personaje.

Los actores que forman parte del proyecto, no han dejado de prepararse, antes de que iniciaran las grabaciones de “Aquaman and the Lost Kingdom”, se han dedicado a ejercitarse, tal y como Wilson, quien será el príncipe Orm Marius.

Debido al regreso de Patrick Wilson como Ocean Master en "Aquaman 2", los internautas han estado emocionados por ver de nuevo al personaje, quien repetirá su papel de medio hermano de Arthur Curry después de la derrota de Orm.

Entrenamiento de Patrick Wilson para "Aquaman 2"

En la cuenta de Instagram del famoso actor estadounidense de 47 años de edad, compartió el siguiente comentario: "Gracias @oldmanayo por los últimos tres meses de entrenamiento Orm. Más todo la preparación de la primera película".

En el clip se puede apreciar que se estuvo preparando con una rutina de ejercicios intensa para volver a interpretar al personaje en la segunda película de "Aquaman". El video recibió miles de comentarios de los seguidores.

Por otro lado, la actriz Amber Heard, quien estará en “Aquaman 2”, también compartió en redes sociales un video de su entrenamiento, pero a comparación de su compañero solo pudo levantar dos mancuernas mientras hacía algunos estiramientos.

Y es que, los famosos que participan en películas de superhéroes, deben someterse a estrictas rutinas de ejercicios y dietas por varios meses para aumentar masa muscular, para lograr una apariencia física similar a los personajes de la historia.

La película de “Aquaman 2” bajo la dirección de James Wan, será estrenada el 16 de diciembre del 2022. El proyecto contará con la participación de Jason Momoa, Heard, Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison y Dolph Lundgren.

¿Quién es la pareja de Patrick Wilson?

Patrick Wilson está casado con Dagmara Domińczyk

Actualmente Patrick Wilson está casado con la actriz y escritora Dagmara Dominczyk. Los famosos se casaron en el 2005. Han formado una hermosa familia con sus dos hijos Kassian McCarrell y Kalin Patrik Wilson.

Además de que los usuarios pudieron conocer el entrenamiento de Patrick Wilson, para la cinta "Aquaman 2", el famoso actor también disfruta compartir fotografías en familia, pues ha tenido un sólido matrimonio con su esposa, quien es de origen polaco.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!