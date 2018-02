Revelan el embarazo de Kylie Jenner en su propio reality show

Próximamente podremos ver el anuncio de su embarazo en 'Keeping up with the Kardashians'

La empresaria, Kylie Jenner, de 20 años de edad, en el 2017 se convirtió en una de las celebridades más perseguidas por los paparazzis y de la que mas se ha hablado por los rumores de su embarazo y que aparentemente se ha confirmado por medio de una foto en días pasados y ahora por el propio reality show de su familia.

Y es que todos sabemos que una de los grandes incógnitas que han rodeado al clan Kardashian-Jenner, es el supuesto embarazo de Kylie, que aunque muchos ya sabemos que esto es totalmente cierto, hasta el momento ningún integrante de la familia ha revelado algo.

Muchas fotos se han dado a conocer, en donde podemos apreciar el vientre de la modelo y empresaria, más grande de lo normal.

Embarazo de Kylie

Aunque también la familia ha hecho más evidente los rumores con una foto en la que aparecen posando para la campaña de la marca de ropa, Calvin Klein, en donde Kylie se limita a mostrar su viente.

Y cuando las cosas parecían calmarse entorno a la empresaria de 20 años, el portal TMZ, captó a Kylie acompañada de su madre y su mejor amiga, en una zona de construcción donde pudieron ver el baby bump de la joven.

Ahora y después de esconderse de todos los medios, la menor del clan Kardashian-Jenner, posó para la revista LOVE, ahí se dejó ver cargando un pequeño cordero y lo que salta de su foto es que se cubrió completamente el vientre y parte de su rostro.

Programa confirma embarazo de Kylie Jenner

Ahora se ha revelado nuevos detalles sobre Kylie Jenner y su embarazo.

Está por estrenarse nuevos episodios de Keeping Up With The Kardashian, en donde han revelado algunas cosas sobre esto.

Y es que de acuerdo a unas imágenes difundidas se observa que el próximo 4 de marzo, Kylie dará a conocer que estará esperando una niña.

De esta manera, la familia deja en visto que será una niña, o bueno, es lo que se dice, pues al final, todos son rumores.

Los verdaderos motivos de la desaparición de Kylie Jenner

En los últimos meses del 2017 y ahora en el 2018, encontrar fotografías de Kylie parece misión imposible.

Desde que salieran a luz rumores que apuntaban a un presunto embarazo de la pequeña del clan Kardashian-Jenner, Kylie ha desaparecido por completo de la escena pública y hasta de las redes sociales, plataformas en las que, al igual que el resto de hermanas, era una usuaria activa.

Tanto es así que, desde el pasado 25 de diciembre, la empresaria no comparte ninguna imagen en su perfil de Instagram, donde es seguida por más de 100 millones de personas.

Además, en sus últimas publicaciones, Jenner ha hecho algo que antes no hacía, es decir, ya no sube fotos de ella luciendo looks súper atrevidos y sexys, al contario solo sube fotos de los productos de su exitosa línea de cosméticos, Kylie Cosmetics.

Y de ser confirmada la noticia de su embarazo, uno de los más comentados del año, Kylie lo está llevando de la forma más discreta posible y está consiguiendo escapar con acierto de los paparazzi, en algunas ocasiones.

Sin embargo, el motivo que se esconde detrás de todo este secretismo ha salido finalmente a la luz.

Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el Nov 22, 2017 at 10:55 PST

Desde muy pequeña, Kylie ha estado expuesta a los medios por su participación en el reallity familiar Keeping Up with the Kardashians, convertido en un clásico de la televisión estadounidense, y parece que ella no quiere que ocurra lo mismo con su futura familia, formada por su actual pareja, el rapero Travis Scott, y el que será su primer hijo en común.

@kendalljenner ������ Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el May 2, 2017 at 8:16 PDT

Una fuente cercana a la menor del clan Kardashian-Jenner reveló a People que la empresaria de 20 años de edad tomó la decisión de mantenerse fuera de los focos.

"Kylie no quiere convertir su embarazo en un circo. En realidad, está protegiendo la privacidad de ciertos aspectos de su vida personal. Además, mantenerse en un segundo plano le ha dado tiempo para preparase para todo lo que viene de ahora en adelante", ha añadido la misma fuente.

Sin embargo, todo este misterio está provocando que las especulaciones y los deseos por ver una imagen de Jenner embarazada no hagan más que aumentar con el paso del tiempo y más cuando se dice que el bebé está por nacer.