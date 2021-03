Revelan detalles sobre la serie de Marvel "Loki"

Después de que WandaVision llegara a su fin, lo único que nos queda es consolarnos con la esperanza de la llegada de los próximos proyectos de Marvel.

En un par de semanas estará el estreno de Falcon and The Winter Solder disponible en la mencionada plataforma, y otra de las series que estará en Disney Plus este año será Loki.

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias el proyecto ya tiene fecha de estreno, y será el 11 de junio cuando veamos nuevamente a Tom Hiddleston en el icónico personaje.

Además te hemos comentado anteriormente que son muy pocos los detalles que se saben sobre esta producción. Uno de ellos se dio a conocer hace algunos días, cuando se reveló que esta serie no nos mostrará un mundo de la línea del tiempo actual.

Sino que por el contrario, estará basada en el Loki del pasado, que en la última cinta de Avengers pudimos ver que se robó el centro, así que no tiene esta bondad que adquirió en las películas posteriores.

Loki estará disponible el 11 de Junio

¿Cuál es la nueva información de Loki?

Según el medio CinemasComic, un integrante de la producción de Marvel informó que este será un proyecto "Loco" o sea que mejor no creemos teorías sobre Loki, pues ya nos han demostrado en WandaVision que nada es lo que parece.

"Bueno, eso es todo lo que puedo decir… ¡Que es un viaje loco! Este es otro proyecto que desafiará las expectativas de muchas maneras. Ha sido muy divertido. Ha estado en mi lista de éxitos trabajar en un proyecto de Marvel Studios"

Por lo pronto habrá que esperar hasta el mes de junio para confirmar que esta información sea verídica. Eso sí, lo que sea que Marvel tenga preparado, seguramente superará nuestras expectativas, tal y como lo ha hecho con WandaVision.

¿Crees que Loki sea la puerta al multiverso?, dinos tu opinión en los comentarios.

