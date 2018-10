Revelan datos escalofriantes de la aterradora película "Halloween"

John Carpenter solamente había rodado y compuesto la banda sonora de dos películas de largometraje poco conocidas cuando el productor ejecutivo Irwin Yablans acudió a él con una propuesta: hacer una cinta de bajo presupuesto sobre unas niñeras que son asesinadas.

"Fue una idea horrible", afirmó Carpenter en una reciente entrevista telefónica. "Pero quería hacer más películas, así que le dije: '¡Genial!'". Cuarenta años después, esa cinta -Halloween- continúa generando secuelas y remakes.

La más reciente, también titulada Halloween, que se estrena este viernes, trae de vuelta a Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), la única sobreviviente del desenfrenado ataque inicial del psicópata enmascarado Michael Myers. Ahora una abuela portadora de un arma, está resuelta a matar al Myers aparentemente inmortal.

Carpenter, Curtis y otros hablaron de sus recuerdos de hacer la película original.

Junto con la productora Debra Hill, su novia, Carpenter escribió el guion, ambientando la acción en el día de la celebración del título después de que Yablans sugirió cambiar el nombre del filme de The Babysitter Murders (Los Asesinatos de las Niñeras) a Halloween.

"Fue muy inteligente. No puedo creer que nadie más haya llamado su película Halloween antes. Le dije a Irwin que quería aprobar el corte final y tener mi nombre arriba del título. Era importante para mí tener el control sobre mi propia película. Me dijo: 'Sí, claro'", recuerda Carpenter.

El cineasta asignó el papel clave de Laurie a Curtis, la hija de 19 años de Janet Leigh, estrella de Psicosis, de Alfred Hitchcock. Varios años antes, los productores de El Exorcista consideraron asignarle a Curtis el papel de la niña poseída, Regan, pero Leigh no lo permitió.

"Mi madre me protegía de ser una niña en el negocio del cine. Después, obtuve un papel en la comedia de situaciones Operation Petticoat, de ABC. Fui despedida y quedé desolada. Si no me hubieran despedido, no habría estado disponible para Halloween", cuenta Curtis.

Carpenter reclutó a Nick Castle, también ex alumno de la escuela de cine de la Universidad del Sur de California, para interpretar a Myers.