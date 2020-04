Revelan cuál será el sexo del bebé de Gigi Hadid y Zayn Malik/Foto: Noticias en la Mira

Una de las parejas más queridas del espectáculo es la que conforman la modelo Gigi Hadid y el cantante Zayn Malik. Desde que anunciaron su reconciliación, los fans han estado muy contentos, pero cuando se comenzó a rumorar hace unos días que los novios estaban esperando su primer bebé, el público se llenó de felicidad. Y ahora, ya han revelado cuál será el sexo del bebé. OMG!

Hace poco, fue el medio TMZ quien dió la noticia mundial del embarazo de la modelo de 25 años. Aunque ni ella ni Zayn de 27 años han dado declaración sobre su nuevo bebé, fue la mamá de Gigi, la ex modelo Yolanda Foster-Hadid, quien confirmó la noticia al mismo medio.

Yolanda Foster confirmó el embarazo de su hija Gigi Hadid/Foto: Ciudad Magazine

Incluso la suegra del ex One Direction aseguró que su joven hija tendrá ¡una niña! Asimismo, diversas personas cercanas a la familia han declarado que Zayn y Gigi están muy emocionados y felices con la idea de que pronto se convertirán en padres de una adorable bebé. Aunque aún no se sabe si los jóvenes están pensando en matrimonio antes o después de la llegada del nuevo miembro a la familia.

También te puede interesar: Gigi Hadid defendió con todo a Zayn Malik de los ataques de un famoso youtuber

La relación de Zayn Malik y Gigi Hadid

Jelena Noura Hadid, mejor conocida como Gigi Hadid y el cantante Zayn Malik iniciaron su romance desde el 2015. Sin embargo, diversas diferencias entre ellos hizo que terminaran su relación en el 2018. Aunque estuvieron varios meses separados, a principios del 2020 la modelo confirmaba su regreso con el ex integrante de One Direction.

Ahora con el anuncio del nuevo bebé, los fans de de la pareja “Zigi” como han sido bautizados, esperan pronto ver una foto de la modelo estadounidense presumiendo su avanzado embarazo. Según TMZ el bebé de los famosos podría nacer en septiembre (tiene más de 20 semanas de embarazo). La familia de Gigi se siente muy contenta porque otra niña se unirá a la familia Hadid.