Revelan causa de muerte de Andrew Fletcher, el fundador de Depeche Mode

Un golpe fuerte para la industria de la música fue el fallecimiento del integrante y fundador de la famosa banda Depeche Mode, Andrew Fletcher, que ocurrió el día 26 de mayo del año presente. Sin embargo, hasta ahora no se habían esclarecido las causas de su muerte.

La noticia fue compartida recientemente por los otros miembros de la banda Martin Gore y David Gahan como petición de la familia a través de un mensaje en sus redes:

"Andy sufrió una disección aórtica mientras estaba en su casa el 26 de mayo. Así que, aunque fue demasiado pronto, falleció de forma natural y sin sufrimiento prolongado".

Celebran ceremonia en honor de Andrew Fletcher

Los miembros de Depeche Mode

Hace una semana, los miembros de la banda y sus familiares rindieron un emotivo homenaje al músico Andrew Fletcher en la ciudad de Londres. Asimismo, agradecieron a todos los fans que han escrito bellos mensajes para su compañero que falleció a los 60 años.

Asimismo, recordaron que muchas veces era gracias al músico, fue que Gore y Gahan continuaron en la banda como ocurrió en 1996. Pues su personalidad hacía que se mantuvieran juntos y siempre se sintieran apoyados por él. Lee más noticias de músicos similares en La Verdad Noticias.

"Fletch’ tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una pinta (cerveza) fría”.

Te puede interesar: Whitney Houston, Depeche Mode y T. Rex se unirán al Salón de la Fama del Rock & Roll

¿Cómo fue la trayectoria de Andrew Fletcher?

Andrew Fletcher de joven.

El talentoso músico Andrew Fletcher comenzó su trabajo de músico desde 1976 en el dúo llamado No Romance in Chin. Posteriormente inició un nuevo proyecto musical llamado Composition of Sound con Martin Gore en 1979.

Finalmente, se les sumó Dave Dahan y se transformaron en Depeche Mode. En 1981 en el que su primera canción Dreaming of me entró el top 100 de canciones en inglés, pero no fue hasta Just Can’t Get Enough cuando fueron conocidos en el extranjero.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.