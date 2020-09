Revelan “broma” que Isabel II hizo durante la boda de la princesa Eugenia

Aunque la Reina Isabel II pareciera ser una persona bastante seria, algunos invitados que asistieron a la recepción de bodas de la princesa Eugenia, ofrecida por su majestad en el castillo Windsor dijeron que la soberana es muy divertida e incluso tuvo un pequeño momento embarazoso que aprovechó para bromear.

Tal parece que la Reina sorprendió a los invitados a la boda de Eugenie con una broma sobre el tamaño de su casa y es que algunos tuvieron la oportunidad de asistir al banquete ofrecido por su majestad, pero tampoco fueron pocos.

Recepción de bodas en Windsor y la Reina

Y han sido los mismos invitados a la boda de la princesa Eugenie con Jack Brooksbank en 2018 quienes revelaron que la Monarca fue en realidad muy divertida en la recepción y que todos se rieron de una broma descarada sobre el tamaño de su casa.

Una fuente dijo que “después de la celebración más formal en el Castillo de Windsor, la fiesta del sábado será una fiesta relajada.

La pareja se casó en Windsor, diciendo Sí, acepto en la Capilla de San Jorge, antes de dirigirse a una recepción privada por la tarde lejos de las cámaras presentada por la abuela de la novia, la Reina.

Pixie Geldof conversó sobre las celebraciones durante un podcast con el diseñador de moda Henry Holland, What Were You Thinking?

Pixie Geldof recordó un momento específico y dijo: "No la conocí, pero ella estaba caminando diciendo cosas como, 'Bueno, es genial que tenga una casa lo suficientemente grande para albergar a todos estos invitados'".

"Ella es completa LOL. Estaba siendo graciosa. Ella estaba como, 'Bienvenida a mi casa'".

Pixie también explicó que tuvo un momento bastante embarazoso durante el día, que la vio tropezar frente a un grupo de otros invitados, pero la Reina Isabel solo dijo: "Me caí en un punto. Lo apilé, pero no en el piso y no estaba borracha, no había bebido”.

Pixie y Henry también hablaron sobre su atuendo para el día, un impresionante vestido rosa y un sombrero a juego.

Pixie Geldof fue invitada a la boda de la princesa Eugenia con su esposo, George Barnett.

Si bien se podría suponer que una celebridad pasaría meses planeando el atuendo perfecto para una ocasión tan importante, admitió que ese no era el caso. Explicó que el vestido era en realidad "un número de Celine prestado de último minuto, por supuesto".

La boda de Eugenie y Jack fue un asunto muy importante, con varios días de fiesta para los más cercanos y queridos. Además de la recepción de la Reina el viernes por la tarde, inmediatamente después de la ceremonia, el príncipe Andrew y Sarah Ferguson organizaron una fiesta deslumbrante en su casa, Windsor Lodge.

Pero no hubo espacio para los dolores de cabeza al día siguiente, los novios celebraron otra fiesta el sábado, pero los conocedores han dicho que fue un evento mucho más relajado.