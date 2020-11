Revelador cosplay de NARUTO recrea el “Sexy no Jutsu” (FOTO)

El Sexy No Jutsu de Naruto no se ha usado con tanta frecuencia en la franquicia de anime, esto desde que el protagonista se convirtió en el Séptimo Hokage de Konoha, pero eso no ha impedido que un fan lo traiga de vuelta en un estilo único.

La usuaria de Instagram, Jannet In Cosplay, creó una versión femenina del ninja a través de un cosplay increíble. Si bien Boruto, el hijo de Naruto, ha exhibido el mismo jutsu en el pasado, la llegada de la Organización Kara tanto en el anime como en el manga, ha hecho que no haya tiempo para el humor.

Los fanáticos se han preocupado por el estado del Séptimo Hokage en los últimos capítulos del manga de Boruto: Naruto Next Generations, con el trío de Naruto, Sasuke y Boruto enfrentándose al líder actual de la Organización Kara, Jigen.

Foto: Studio Pierrot - Naruto Shippuden

Al mismo tiempo, Isshiki Otsosuki reside en el cuerpo de Jigen para robar el cuerpo de Kawaki luego de la aterradora batalla contra Kashin Koji y definitivamente los héroes lo han dado todo para salvar la Aldea Oculta de la Hoja.

¡Aún peor! Todos quieren proteger al joven ninja que ha sido adoptado por el clan Uzumaki y todas las señales parecen apuntar a Naruto potencialmente encaminado a la muerte; lo que seguramente tendrá cambios gigantes para la franquicia de anime.

Cosplay femeino de Naruto

La cosplayer compartió su increíble versión de Naruto como una de las protagonistas Shonen más populares que jamás haya aparecido en la publicación de Weekly Shonen Jump. ¡Sexy no Jutsu con la vestimenta de la era Shippuden!

Te recomendamos leer: Naruto Uzumaki vs 5 ninjas de anime que podría derrotar

La Verdad Noticias te recuerda, que si bien se desconoce si Naruto finalmente sobrevivirá o no a la batalla contra Jigen, este momento definitivamente será uno de los más grandes que haya tomado lugar en la serie de Masashi Kishimoto.