Revelado las nuevas canciones de Harry Styles, sin permiso

Un link separa a las fanáticas de Harry Styles de escuchar dos de sus nuevas canciones, las cuales llevan por nombre “Anna” y “Medicine”, ambas son en versión estudio, y han sido filtradas en internet.

De igual manera sin mencionar que “hay un permiso” de por medio la estación de radio “Elvis” reveló estas nuevas creaciones del cantante, las cuales forman parte de su nuevo álbum `Harry´s House´.

Las fanáticas del intérprete de la canción `As it was´ han pedido a quienes escuchan su música que no ingresen al link si de “de verdad son fans” pues al ser una filtración los planes de Harry y su equipo podrían ser afectados.

PERDÓN escuché Anna y Medicine, fue más fuerte que yo pic.twitter.com/bp0xtK58C3 — Sofi // VOY A VER A HARRY�� (@sunflower_028_) April 20, 2022

¿Qué adelantos hay del nuevo álbum de Harry Styles?

Las dos canciones filtradas serían lanzadas hasta el siguiente mes o un poco después, sin embargo puede que esto cambie, hasta el momento Harry ha revelado que su álbum `Harry´s House´estaría compuesto por `As it was´.

Así como la canción `Boyfriends´ y `Late night talking´, las cuales fueron presentados en el festival de música Coachella, el caso es similar a lo que le pasó a Dua Lipa, a quien le filtraron su trabajo de 3 años “Future Nostalgia”.

Harry Styles edad

El cantante Harry Edward Styles, mejor conocido como Harry Styles, actualmente tiene 28 años, nació el 1 de febrero de 1994, en Redditch, Reino Unido.

