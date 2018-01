¡Revela porqué rechazó el anillo de compromiso de su novio!

Un video titulado "Otro soldado caído" se volvió hace unos días viral en un abrir y cerrar de ojos.

En él se observa a un joven rechazado por su novia, cuando este se pone de rodillas para entregarle un anillo y pedirle matrimonio.

La intérprete del material es Yajaira Tijerina, hija del fallecido Lupe Tijerina, quien fue vocalista y líder de Los Cadetes de Linares.



El video fue grabado en un restaurante de San Pedro Garza, en el estado de Nuevo León, México, y en el se ve a un joven enamorado llegar al lugar con un enorme ramo de rosas, mientras los comensales le animan; sin embargo, Yajaira le dice: "¡no hagas eso!" y tras varios minutos se va del lugar.



Ante la "viralización", la misma Tijerina, a través de sus redes sociales habló al respecto y contó la verdad sobre este video.







Se trata de un video musical del cantante regiomontano Iván Zapata, quien la invitó a participar como modelo.



"Esto se salió un poco de control; la propuesta de matrimonio en la que le digo que no a Iván Zapata no es real, esperen el video de mi compadre, en el cual me invitó a participar como modelo", publicó en su cuenta de Facebook, en donde difunde un video acompañada del joven cantante, en el que ambos hacen la aclaración.