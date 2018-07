Revela Liam Hemsworth que sigue enamorado de Miley Cyrus

La pareja ha sido envuelta en diversos escándalos, pues se había especulado que la famosa pareja formada por la cantante Miley Cyrus y el actor australiano Liam Hemsworth había llegado a su fin. Sin embargo el actor Liam Hemsworth reveló que aun sostiene una relación amorosa con la cantante Miley Cyrus.

En su cuenta social de Instagram el actor compartió un divertido video a lado de su famosa novia Miley Cyrus.

Y es que el rumor de que habían terminado su relación, fue precisamente porque la artista habría eliminado todas sus fotografías de su cuenta social de Instagram, hasta el momento en su perfil no tiene ninguna foto.

¿Cómo se conocieron las famosas estrellas?

La pareja se conoció al iniciar el rodaje de la película 'The Last Song' durante el año de 2010 y fue cuando el amor surgió entre ellos, hasta se habían comprometido, sin embargo la pareja decidió terminar el compromiso. En ese momento la cantante Miley Cyrus dio un giro inesperado en su carrera artística, pues lució un look muy diferente y realizando conciertos muy provocativos en diminutos vestuarios. Recordamos que tras la ruptura en el año de 2013, la cantante tuvo una presentación muy polémica en los VMA 2013.

El actor australiano de 28 años y Miley Cyrus de 25 han sido una de las parejas que ha tenido que enfrentarse a diversos obstáculos, durante el inicio de su relación terminaron en dos ocasiones, sin embargo decidieron comprometerse.

Durante su rompimiento el actor fue captado besando a la actriz mexicana Eiza González.

Luego de varios años ambos famosos decidieron reencontrarse y volver a iniciar una relación, y es que en su cuenta social de las estrellas, compartieron fotografías donde se ve a la pareja muy feliz, esto sucedió durante el año de 2016, desde entonces Miley Cyrus y el actor australiano Liam Hemsworth son una de las pajeras favoritas de Hollywood.