Reto 4 Elementos: Accidente de Gloria Aura podría dejarla cuadripléjica (VIDEO)

La participante de Reto 4 Elementos estaba muy emocionada al formar parte del reality, sin embargo su entusiasmo disminuyó cuando lamentablemente sufrió un accidente que la dejará fuera de la competencia hasta que se recupere.

Gloria Aura, quien es modelo y actriz mexicana posteó en su cuenta oficial de Instagram la receta médica que el doctor le había dado, junto a una descripción que dice: “Nunca he sido mentirosa ni cobarde, simplemente soy mala para los deportes”, confesó.

Se declaró que lo que Gloria Aura de Reto 4 Elementos, tuvo fue un esguince de tercer grado y mencionaron que si sufría un golpe similar, podría quedar cuadripléjica.

"Tuve esguince cervical de tercer grado que me impide seguir compitiendo, si me doy otro golpe parecido, esto afectara la médula y me puedo quedar cuadripléjica. De hecho, ya se tomó la decisión de que salgo del programa a partir del lunes", mencionó para Grupo Cantón.