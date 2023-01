Resurgen acusaciones de abuso sexual en contra de Plácido Domingo

El tenor Plácido Domingo fue señalado nuevamente por presunto acoso sexual, la víctima se trata de una española que prefirió reservarse su nombre.

La acusación se suma a la de otras 20 mujeres que denunciaron al español por presunto acoso y abuso sexual, lo que generó un escándalo hace algunos meses.

Durante el programa español “Salvados” la mujer, quien prefirió mantenerse en el anonimato, comentó el abuso que vivió por parte del tenor, ya que la besó en contra de su voluntad al terminar una función de ópera.

La cantante comentó que Plácido se acercó a ella al final de la función: “Se acercó a mí y me besó en la boca”, comentó.

La noticia no quedó ahí, también aseguró que Domingo le preguntó si podía “meterle la mano”, algo que la cantante no pudo contestar por miedo y por no quedar mal con el tenor. La cantante dijo que los hechos sucedieron en la primera década de los 2000 y reveló que en ese entonces no pudo contar lo sucedido, por miedo de que nadie fuera a creerle debido a la importancia del artista en los medios.

“Es algo que no puedes contar, ¿a quién se lo cuentas? ¿quién te va a creer, para empezar? No lo puedes contar, él es Plácido Domingo y tú no eres nadie”, comentó.

Cabe destacar que esta es la primer mujer española en acusar al intérprete, luego de una extensa investigación que destapó varios señalamientos de abuso de poder y acoso en contra de las mujeres que tuvieron participación en la Ópera Nacional de Washington y en la Ópera de Los Ángeles.

El escándalo no tuvo consecuencias legales para el artista, a pesar que aceptó toda la responsabilidad de sus actos y pidió disculpas a las mujeres afectadas.

