Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Resucita la rivalidad entre Kim Kardashian y Taylor Swift. Algo que parecía ya había quedado guardado y cerrado con candado en el olvido, resucitó de entre las cenizas. Pues la redes sociales volvieron a explotar gracias a una fotografía que compartió Kim Kardashian en su cuenta de Instagram.

Obvio, los fans de Taylor no están nada con tantos con la fotografía, así que comenzaron a comentar ratas y serpientes en las publicaciones de Kim, explicando que las serpientes (Taylor) comen ratas (Kim).

Con esta publicación, resucita la rivalidad entre Kim Kardashian y Taylor Swift . Pues recordemos que estas dos celebridades no se soportan desde que el esposo de Kim, Kanye West estrenó el video de Famous en donde aparece acostado en una cama junto a la figura de cera de Taylor desnuda. El clip tuvo mucho impacto, pues muchos creían que el video era divertido e ingenioso, pero otros lo creyeron ofensivo, ya que en la letra llaman “Perra” a Swift. Como era de esperarse, a Taylor Swift no le cayó muy bien esta rola y expresó su sentir. Pero lo que no esperaba es que Kim Kardashian West publicará una conversación que había tenido con Kanye en donde hablaban de Famous antes de que saliera. Ese momento fue el parte aguas para esta situación entre las estrellas, pues desde ese momento no se llevan nada bien. Sin embargo, pasó el tiempo y parecía que todo había vuelto a la calma, hasta que la acción de Kim Kardashian prendió fuego nuevamente. Se le ocurrió postear ayer por la tarde una foto en donde se le ve en la galería de arte en donde se expusieron las figuras de cera del video de Kanye.