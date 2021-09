‘Respect’ de Aretha Franklin es elegida como la mejor canción de la historia

La revista Rolling Stone dio a conocer la lista de las mejores 500 canciones de la historia, en donde ‘Respect’ de la cantante estadounidense Aretha Franklin ocupa el primer lugar. La intérprete apodada “Lady Soul” se convirtió en la máxima exponente de dicho género.

Entre los primeros lugares de dicha lista se encuentran ‘Fight the Power’, de Public Enemy; A Change is Gonna Come’, de Sam Cooke y "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana. En esta ocasión, Franklin superó el tema ‘Like a Rolling Stone" de Bob Dylan, la canción que ocupaba el primer lugar en la lista que la revista realizó en 2004.

La lista fue elaborada con base a una encuesta realizada a más de 250 artistas, periodistas y figuras de la industria musical que determinaron las mejores 500 canciones entre los más de 4 mil temas.

Y es que a diferencia de los premios MTV Video Music Awards que eligen a la mejor canción del año por el número de alcance, la revista Rolling Stone analiza otros factores del tema.

‘Respect’ la mejor canción del mundo

‘Respect’ es un tema escrito e interpretado originalmente por el artista estadounidense Otis Redding en 1965. Sin embargo la canción se volvió una insignia para la intérprete de Soul, Aretha Franklin.

La versión de Franklin es una declaración de una mujer fuerte y segura de sí misma, que sabe que tiene todo lo que su hombre desea. En 2002, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos honró a esta canción agregándola al Registro Nacional de Grabaciones.

Y es que recordemos que Franklin hizo historia en el mundo de la música, pues con solo 33 años hizo su debut en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987, un año después de la fundación del mencionado museo, creado con el objetivo de reconocer a las figuras más importantes del rock y preservar la historia del género.

¿Qué le pasó a Aretha Franklin?

La emblemática intérprete falleció el 16 agosto del 2018 en su residencia en Michigan a la edad de 76 años a causa de un cáncer de páncreas que padecía desde años atrás. Franklin grabó un total de 112 sencillos que ingresaron al ranking de Billboard, incluyendo 77 entradas al Hot 100.

‘Respect’ de Aretha Franklin se convirtió en un éxito internacional, llegando al número 10 en el Reino Unido y más recientemente se convirtió en la mejor canción de la historia, según la lista de la revista Rolling Stone.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!