Residente sorprende al estrenar René, la canción más importante de su carrera

Residente, famoso rapero, compositor y productor de origen puertorriqueño, ha sorprendido a todos sus fanáticos con el lanzamiento de su nuevo sencillo musical titulado “René” y que en palabras del ex-integrante de Calle 13, este es el tema más importante de su carrera como cantante.

Este jueves 27 de febrero Residente estrenó un nuevo sencillo que ha fascinado a todos las redes sociales pues la letra de la canción es muy profunda y esta basada en una triste y dolorosa experiencia personal que sufrió el puertorriqueño René Pérez Joglar hace ya un par de años.

Residente confesó a través de su cuenta de Instagram que escribió “René” en un momento muy difícil de su vida y por esa razón considera que este sencillo es uno de los más importantes que ha escrito en su exitosa carrera como cantante que comenzó desde hace más de una década.

Residente sorprende al estrenar René, la canción más importante de su carrera.

René tiene un importante significado en su vida

“Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí...”

“... Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía porqué. Quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, escribió Residente en una publicación de Instagram.

Residente sorprende al estrenar René, la canción más importante de su carrera.

El tema musical se caracteriza por mostrar al puertorriqueño de 42 años con todos sus defectos y virtudes, miedos y alegrías, añoranzas y triunfos pero también habla de una superación personal que solo ha sido posible gracias al cariño que ha recibido por parte de sus familiares y amigos.

Te puede interesar: Residente de "Calle 13" se manifiesta en Puerto Rico ¡El pueblo manda!

"Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo", menciona René al respecto.

Fotografías: Youtube e Instagram @residente

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana