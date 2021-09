Residente se lanza contra J Balvin y menosprecia su música

Después de las polémicas declaraciones de J Balvin sobre la premiación de los Latin Grammy, ahora quien sale a atacarlo fue Residente, quien aseguró que sus palabras no tienen valor alguno.

Residente habló frente a las redes sociales para dejar de una vez en claro su posición respecto a la campaña de boicot que José intenta realizar.

Y es que tras las nominaciones a los Latin Grammy, Balvin se lanzó contra la academia y dejó un contundente mensaje a sus seguidores, en La Verdad Noticias te lo comentamos.

Residente responde a Balvin sobre complot de los Grammy

Residente no se quedó con las ganas de enviarle un mensaje a Balvin tras su intento de boicot contra los premios Grammy.

“Estoy perdido, José. Si los grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 grammys, yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando. Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, señaló Residente.

Finalmente hizo una analogía donde compara la música de Balvin con un carrito de hot dog, haciendo alusión a que es un antojo que cae bien de vez en cuando, pero si uno busca calidad deberá ir a un restaurante.

¿Qué dijo J Balvin sobre los Grammy?

Tweets de Balvin

Pero a todo esto... ¿Qué dijo el Balvin?. Pues resulta que tras las nominaciones de los Grammy, el reguetonero pidió en redes sociales que no asistan a la ceremonia.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating (audiencia) pero no nos dan el respeto”, expresó Balvin.

Ante las polémicas palabras de J Balvin, artistas como Residente y Yotuel se han lanzado contra el mensaje contraproducente del interprete de "Agua".

