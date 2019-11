Residente se convierte en un PECADOR en su nuevo video

Residente se ha convertido en uno de los intérpretes más famosos en todo el mundo, pues ha logrado crear un enorme movimiento con su música, pasando de ser un simple cantante popular a convertirse en todo un icono para una generación.

Una de sus últimas hazañas fue su participación durante la manifestación en su natal Puerto Rico, donde apoyó al pueblo para derrocar al ahora ex gobernador Ricardo Roselló, causando una gran sensación en redes sociales.

Por supuesto Residente no ha dejado su carrera de lado y ahora sorprende a sus fans con un nuevo tema, el cual como todos los anteriores está cargado de poderosas letras con criticas al sistema y la sociedad.

Residente es un pecador

Hace poco más de 24 horas Residente sorprendió a sus fans con su nuevo tema titulado ‘Pecador’ el cual sin duda alguna le hace honor a su nombre, pues la letra está cargada con versos realmente poderosos.

Aunque es una tradición que Residente protagonice todos sus videos, ‘Pecador’ es la excepción, pues el video grabado en una iglesia teniendo como protagonista a una pequeña niña mientras interpreta el tema.

“Para este vídeo imaginé a esa pequeña niña dentro de todos nosotros expresándose libremente sin limitaciones".

Esta fue una de las declaraciones que Residente dio en una conferencia cuando habló sobre su nuevo video musical, el cual produjo y dirigió él mismo, enviando un poderoso mensaje con toda la producción en general.

El panorama que Residente quiso dar con la temática es sobre como se ve el mundo en los ojos de un niño, donde no se juzga, no hay limites para expresarse y la corrupción es algo que no existe.

Así mismo sus fans respondieron bastante bien, pues el video ha alcanzado la impresionante cantidad de más de 800,000 visitas en menos de 24 horas de haber sido lanzado, dejando en claro por qué Residente es el cantante del momento.

