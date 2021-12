Residente presume marcada figura a sus 43 años de edad

El puertorriqueño robó millones de suspiros a sus fanáticas.

Residente causó gran revuelo al compartir una nueva fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde presume con orgullo la marcada musculatura que posee a sus 43 años de edad, lo cual provocó que recibiera cientos de piropos por parte de sus fieles seguidoras

En la fotografía podemos observar al rapero de origen puertorriqueño posar sin camisa en un gimnasio, el cual posiblemente este ubicada dentro de su casa. Sin embargo y pese a que mostraba un rostro serio frente al lente de la cámara, las mujeres quedaron fascinadas al ver sus pectorales marcados y su abdomen que poco a poco comienza a tomar forma.

El ex integrante de Calle 13 presumió su musculatura en Instagram.

“2022… Tratando de llegarle a @chayanne y a @ricky_martin #provocame #fuegodenochenievededia”, fue la frase que René Pérez Joglar, nombre real del artista, escribió para acompañar esta sexy postal de Instagram, misma que en menos de 24 horas logró superar los 271 mil likes.

Recibe halagos por parte de sus fans

Además de la fotografía, el intérprete de ‘Atrévete-te-te’ compartió un video en el cual presume como el ejercicio ha hecho que sus bíceps y tríceps aumenten de tamaño. Tal y como te mencionamos anteriormente, esta sexy publicación provocó que las mujeres den rienda suelta a su ingenio para dedicarle los mejores y más atrevidos piropos.

“Ahora recordé porque me gustaba Calle 13”, “Ah caray, ya puedo decir que me gusta un cuarentón”, “Traiganme una toalla para la baba”, “Viejo sabroso”, “Condenado, nomas antojas”, “Siempre lo he dicho, René me despierta todo lo que está durmiendo por dentro” y “Eres y serás mi amor platónico, y ahora más”. son algunos piropos que se leen en Instagram.

¿Cómo se hizo famoso Residente?

El puertorriqueño se dio a conocer por ser miembro fundador y vocalista de Calle 13.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Residente saltó a la fama gracias a Calle 13, agrupación que fundó junto con su familia pero que lamentablemente se disolvió en 2014 tras diez años de éxitos. Ese mismo año inicia su carrera en solitario y con el paso del tiempo destacaría por su activismo político y social.

Fotografías: Redes Sociales