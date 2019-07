Residente derrocó a Roselló junto a otros artistas, así reaccionaron hoy

Fueron más de 12 días y noches de protesta en Puerto Rico, esto a causa de una serie de mensajes filtrados en los cuales el hoy ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, se burlaba del pueblo boricua.

Residente convocó a sus fans a protestar en contra de esta autoridad que había dañado tanto a ese país, Ricky Martin le hizo segunda para apoyar a la comunidad LGBT, el la representó dignamente, Bad Bunny entró de terceras a apoyar con su ejército de jóvenes de las nuevas generaciones.

El descontento fue evidente y después de 11 largos días Ricardo Roselló renunció al puesto, dando la victoria a los puertorriqueños, quienes han dado una lección al mundo, pues a su pueblo se le respeta.

Estas son las primeras reacciones de los artistas más involucrados en el movimiento.

Felicidades Puerto Rico

Residente

Gracias Puerto Rico, la felicidad que siento no la puedo describir. Fue un mensaje de unidad y de lucha pero desde el corazón.Hoy descubrimos que lo que nos une es el corazón. Mañana a las 9am los veo en la milla de Oro. Voy con @sanbenito @NickyJamPR @WisinOficial y to' Puerto Rico

Bad Bunny

Se siente cabrón hacer historia con mi gente, con mi pueblo, con mi Puerto Rico! ESTOY BIEN CABRONAMENTE ORGULLOSO DE USTEDES!! DE NOSOTROS!!! ������✊�� WOW!! PUERTO RICOOOO PUÑETA!!!!!!

Ricky Martin

“Puerto Rico lo logramos, lo logramos en paz sin armas, con la gente. Exigimos respeto y nos escucharon”

Luis Fonsi

Nuestro pueblo no se dio por vencido, y triunfamos. Estamos todos listos para un nuevo comienzo, más unidos que nunca. THIS IS HOW WE DO IT DOWN IN PUERTO RICO!!! ❤���� #RickyRenuncio

Daddy Yankee

“Estoy aquí, pero aquí no está Daddy Yankee. Aquí está Raymond Ayala”

Julian Gil

RUMBO A LA MILLA DE ORO A CELEBRAR CON TODO EL PAIS. EL 24 De Julio de 2019 fecha que JAMAS OLVIDAREMOS #PuertoRicoCambioLaHistoria ����.

Wisin

LA MENTIRA NUNCA LE HA GANADO A LA VERDAD #quevivapuertorico����

Marc Anthony

Puerto Rico, sus voces y sus deseos se escucharon. Hoy es un gran día. Que nuestra lucha por respeto, por nuestros derechos, y por el bien de futuras generaciones no termine aquí. Esto es sólo el comienzo de un nuevo y mejor Puerto Rico ����. ¡Dios me los bendiga siempre!

