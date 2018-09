Residente defiende al Canelo de las críticas

El cantante puertorriqueño y exvocalista de la exitosa agrupación Calle 13, "sacó las garras" para defender la victoria del mexicano ante las duras críticas de los compatriotas del boxeador.

Desde que se dio a conocer el veredicto de los jueces y que le dieron la victoria al Canelo Álvarez por mayoría, el intérprete de Atrévete te te, escribió "Canelo" y lo acompaño de con una bandera de México.

Minutos más tarde y después de una controversia mediática el cantante tuitió de nuevo:

"El que diga que ganó GGG que se vaya a ver UFC . Canelo ganó, cerrada pero ganó limpio. Tremenda pelea. ��������������������@Canelo"

A lo que no tardo en ser tendencia en las redes sociales, no obstante escribió un tercer tuit:

"Igual yo no boxeo solo rapeo y el que batalle conmigo lo trataré con el cariño suficiente como para que no hayan dudas. No confío en los jueces por eso siempre voy por el Ko ��"

El cantante confirmó su apoyo al mexicano en esta pelea, en otras ocasiones el boricua se ha involucrado en el mundo del box, pues ha compuesto el tema, "El Hormiguero", dirigido al boxeador Miguel Ángel Cotto.

El cantante se presentará el próximo 18 de octubre por primera vez en la Península de Yucatán, específicamente en la ciudad de Mérida Yucatán.