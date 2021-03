Residente apoya a Anitta en su polémica pelea contra Arcángel

El reguetonero Arcángel hace poco realizó una crítica que lo llevó a tener una fuerte pelea con su colega en la música, la cantante Anitta.

Y es que el estadounidense de 35 años afirmó en sus rede sociales que las mujeres no deberían estar enseñando el “c*lo” en redes sociales, y que las que lo hacen sólo es para ganar likes y no deberían ser consideradas "damas".

Esto generó una tremenda indignación por parte de millones de usuarios de las redes sociales, pero una de las respuestas que más se viralizó fue la de la brasileña Anitta de 27 años, quien realizó una publicación en Instagram mostrando su retaguardia.

Y además, explicó: “Puedes tú utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios culos en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida”, declaró la artista en su Instagram.

Residente también mostraría el trasero

En una señal de apoyo para la cantante brasileña, René Pérez, mejor conocido como “Residente”, publicó un entretenido video en sus redes, donde afirmó que no ve nada de malo que las personas quieran enseñar el trasero, incluso él lo haría si tuviera uno como el de Anitta.

“Personalmente por likes no enseñaría mi c*lo en las redes sociales, pero si tuviera el c*lo de Anitta, así bien cabr*n, estaría todos los días enseñándolo. O si tuviera el c*lo de Villano Antillano o el de Don Omar, estaría en tanga yendo a buscar las cartas en el buzón”, expresó el miembro de Calle 13.

Residente también afirmó que el que hombres o mujeres desen enseñar sus “c*los” en internet' no los define como personas; el artista urbano de Puerto Rico recibió muchos comentarios positivos por parte de sus fans.

