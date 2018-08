Residente, Nicky Jam y hasta Aleks Syntek respaldaron a J Balvin ante polémica

Residente, Nicky Jam y hasta Alex Syntek respaldaron a J Balvin ante polémica

Los cantantes expresaron su sentir y el apoyo hacia las palabras del cantante colombiano, quien arremetió en contra de los cantantes de su género que engrandecen a la violencia y al estilo de vida relacionado con el narcotráfico.

Uno de los cantantes llamado Anuel AA salió en defensa de su trabajo en el cual dejó entre ver que J Balvin era un hablador, pues escribió que la gente nunca estará conforme con el trabajo de otros.

Sin embrago Residente, exvocalista de Calle 13 dio su total apoyo a J Balvin, pues si bien recordamos hace un año habló ante los medios y dio un mensaje similar, en aquel entonces se le fueron en contra muchos cantantes y sus seguidores y este lío terminó en uno de los temas más escuchados en Spotify ‘ La Cátedra’.

El Puertorriqueño subió el video ‘Adentro’, que justamente critica la violencia en las canciones del género urbano y lo acompañó del siguiente mensaje:

“Acá los dejo con “Adentro”. Aprovechando el último post de @jbalvin el cual me pareció absolutamente necesario. Latinoamérica tiene que darle el ejemplo al mundo. No hay que imitar a los “raperitos” de USA que no saben lo que es arriesgar su vida por medio de la música para dar un mensaje como lo hizo Víctor Jara por ejemplo. El “maleanteo” no es lo que nos hace grandes, lo que nos hace grandes es que somos un continente sin piernas pero que camina”, escribió en sus diferentes redes sociales.

Otro de los famosos del género que también apoyó esta fuerte crítica social fue Nicky Jam, quien reposteó la publicación de J Balvin, la cual dice lo siguiente: “Últimamente nuestro género musical anda más enfocado en la actitud de maleantes y narcos que en la música...

Nací en el año 1985 en Medellín Colombia donde tuvo auge el narcotráfico, de lo cual NO ME SIENTO ORGULLOSO, pero es una realidad en ese tiempo era la plena calentura en la calles y por más que lo quisieras evitar y no fueras “calle”, algún amigo, conocido o familiar fueron asesinado de las formas más crueles e inhumanas.

Como exponente del género quiero expresar que esta actitud fue la que dañó por generaciones mi país y afectó la cultura mundial con el mismo vicio.

Yo como colombiano de Medellín pues no comparto la película, tengo amigos en todos los niveles sociales y la más calle “malos de verdad” ni hablan, ni se sienten orgullosos de lo que son, tampoco lo aconsejan, ni mucho menos usan redes sociales.

Para mí es un chiste lo que está pasando. Mejor ¡hagamos música! Me gustaría llevarlos a un barrio de mi ciudad a ver cuántos de los más “calle” del género no salen corriendo o les da un infarto al ver que sus películas no tienen nada que ver con la cruda realidad, respeto pa’ los que son calle y guardan silencio porque su dolor y su realidad es mejor no contarla pero cero respeto a todos los payasos del género, que los siguen miles de personas y lo único que tienen para brindar es una mierda de vibras cuando vinimos es a poner a la gente a bailar y a hacerlos felices”.

Por último quien apoyó a este movimiento fue el mexicano Aleks Syntek, quien con una captura de pantalla acompañó el breve mensaje: “Bravo amigo J Balvin. El mundo necesita actos valientes”, este mensaje acompañado con un pantallazo de la publicación del colombiano.