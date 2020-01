Residente ALARMÓ sobre una CATÁSTROFE natural en su país (FOTO)

El cantante René Pérez Joglar, mejor conocido como ‘Residente’ es uno de los cantantes más famosos y polémicos de los últimos años, pues desde que se lanzó como solista su fama ha alcanzado prácticamente todo el mundo.

Hay que destacar que uno de los aspectos que lo han catapultado a la cima es su dura crítica a los estereotipos actuales tanto en el mundo de la música como en la cultura general, lo que le ha provocado varios altercados con otras estrellas y los gobiernos de algunos países.

Hace apenas en el mes pasado René Pérez presentó su proyecto como solista en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde reunió a casi 200,000 personas, quienes disfrutaron de una velada llena de ritmo, pues el cantante puertorriqueño salió al escenario que fue montado en la Plaza de la Constitución.

Como era de esperarse, Residente saludó muy eufórico al público presente: “¿Cómo estás México? Es un placer estar acá, de verdad, de corazón. Los quiero desde siempre, de verdad. Estoy acá, no estoy haciendo gira, pero cuando me dijeron de un concierto en el Zócalo, no lo pensé dos veces, porque para mí es un honor estar aquí”, dijo el artista antes de presentar el tema “Desencuentro”.

Durante toda su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, el artista de 41 años no dejaba de expresar su ideología, e hizo especial énfasis en la manera de hacer música, en un show que duró cerca de dos horas y en donde aprovechó tener el micrófono ante una gran audiencia para solidarizarse con los movimientos feministas, así como con las luchas por una educación pública accesible.

El alarmante mensaje de Residente

Pero ahora, el cantante puertorriqueño ha preocupado a sus fans , luego de que lanzara un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en donde expresó lo siguiente: “está temblando a las 6:34 am en (Emoji de la bandera de Puerto Rico)”.

Ante este mensaje varios de los usuarios de Twitter manifestaron que también habían presenciado el temblor que acababa de ocurrir en la isla, pues cabe mencionar que Puerto Rico fue sacudido la madrugada de este lunes por un nuevo sismo de magnitud 5.7 que provocó deslaves leves, grietas importantes en viviendas y cortes en su suministro eléctrico. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales.

