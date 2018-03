Reportera se defiende tras tomarse foto con Justin Trudeau

La reportera Maru Rojas de Grupo Radio Fórmula rompió el silencio y defendió su postura tras ser cuestionada por personalidades de su gremio y diversos internautas luego de revelarse que rompió el protocolo y se tomó una foto con el presidente de Canadá, así como con la Primera Dama de dicho país, durante su visita a México hace algunos días. https://twitter.com/sabio28/status/918881542352416768 “La periodista Maru Rojas logró foto con el Primer Ministro de Canadá, @JustinTrudeau, luego de hacer una pregunta en conferencia de prensa y rematar: sé que el protocolo no lo permite pero si no yo pediría foto con el Primer Ministro. #TrudeauEffect #Viernes13|”, escribió el periodista Carlos Quiñones junto a las fotos en Twitter. Además de señalamientos como estos en las redes, diversos medios hablaron sobre este incidente, del cual Maru Rojas ha dado su versión durante la entrevista que brindó al programa “Javier Poza en Fórmula”. “Igual si no lo tomas en cuenta y te dedicas a lo que vale la pena, la información, no hubiera pasado tanto, no se hubiera quedado más allá de los que se enteraron, el lugar donde se toma la foto nada más estaban el equipo de fotografía de la Presidencia de la República, no había nadie más y el Estado Mayor, la fotografía y videos se suben a la cuenta de Instagram del Presidente, y ahí es donde cualquiera lo puede bajar y hacer viral”, expresó. De la misma manera, la periodista señaló sentirse triste por la crítica recibida ante varios de sus compañeros. “No lo he ocultado nunca, me dolió que los del gremio son los más agudos, debo tener muchos compañeros muy perfectos de los que tengo mucho que aprender (…) Soy yo, soy Maru Rojas, me levanto pensando en cómo hacer mi trabajo cada día mejor, cómo llevar al auditorio de Grupo Fórmula, que son 14 noticiaros en los que participamos, las actividades del presidente (…) y todo eso pues pasó a segundo plano por una foto, ¡qué lástima!”, concluyó.

