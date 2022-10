Reportan que Verónica Castro tiene problemas mentales tras la muerte de su madre

Preocupa la salud de la 'Vero'; aseguran tiene problemas mentales

En las últimas horas el nombre de Verónica Castro se ha convertido en tendencia en las redes sociales, ya sea por las acusaciones de supuesto acoso a menores de edad o por los reportes que aseguran su estado mental ha ido en decadencia tras la muerte de su madre hace 2 años.

Este día una fuente cercana a la icónica actriz y cantante de telenovelas declaró para la revista TVNotas que sus hijos se han dejado por completo de ella y que sus nietos tampoco quieren verla, todo ello debido a las actitudes que ha tenido en los últimos años.

Dichas señales han encendido las alarmas entre los seguidores de la actriz, quiénes muestran preocupación por su estado de salud, pues Incluso se dice que ha estado sumersa en una fuerte depresión y que ha optado por alejarse de su familia y de sus amigos.

La revista TVNotas asegura tener información confidencial de una supuesta amiga cercana a la actriz quién declaró que su salud mental ha ido en decadencia y ha tocado fondo, pues su familia le dio la espalda y no quiere saber nada de ella.

“Con 30 años de amistad he visto cómo se maneja, cómo manipula, cómo distorsiona, y que con el paso del tiempo está más sola que nunca, que ella es quien aleja a todas las personas, porque piensa que le quieren robar, que quieren sus cosas. Hoy la he visto en su peor momento de soledad, de depresión. Siempre ha lastimado a las personas, la quiero y por eso deseo que caiga en cuenta de que no ha sido una buena persona”, comentó dicha fuente.

La supuesta conocida a la actriz dijo qué artista se encuentra sola debido a su actitud, primero destacó que alejó a sus nietos Simone Candy, Mikhail Zaratustra y Rafael, debido a los problemas con sus madres, e incluso se dice que llegó a los golpes con Valeria Liberman, pues después de su separación con Cristian Castro se enfrentó a golpes con ella.

Por otra parte la fuente indicó que la conductora ha alejado a las personas porque piensa que quieren robarle su dinero "Siempre ha sido muy especial, pero con la edad y la vejez cree que la buscan por su dinero. Eso sí, reconozco que siempre ha sido coda”, destacó.

“Sí, creo que se le juntó la tristeza por la muerte de su mamá, el miedo, la depresión y bueno, además empezó a abusar de los antidepresivos, y cuando fui a verla a su casa de Acapulco, te juro que no la reconocí, ya no era la Verónica que estaba acostumbrada a ver, le vi el pelo blanco, muy demacrada, triste y con cada palabra que decía, lloraba”, destacó a la revista.

En parte especificó que las cosas no están nada bien con sus hijos, pues con Cristian Castro hay un evidente distanciamiento, al igual que con Michel, con quién mantiene problemas desde que se casó con Florencia hace 5 años, pues Verónica no quiere realmente a su pareja.

¿Cuántos años tiene Verónica Castro?

Nacida un 19 de octubre de 1952, Verónica Judith Sáinz Castro es una actriz, cantante y presentadora de televisión mexicana qué la actualidad tiene 69 años de edad.

Verónica Castro mientras tanto se mantiene activa en las redes sociales después de las polémicas suscitadas el día de hoy cuando un supuesto periodista del medio del espectáculo declaró que la actriz, aparentemente se había mensajeado con menores de edad en tono sexual.

