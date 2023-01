Reportan muerte del actor Quinn Redeker, quien tenía 86 años

¡Oficial! El actor Quinn Redeker, fallece a los 86 años

El actor falleció el pasado 20 de diciembre en Los Ángeles, California por causas naturales. Su muerte fue anunciada por su familia, de acuerdo con Deadline.

En La Verdad Noticias te decimos algunos de sus reconocimientos, papeles y homenajes del actor:

El actor tuvo reconocimientos como dos nominaciones a un premio Emmy diurno como actor de reparto por una serie dramática en su papel de Rex Sterling.

Fue quien interpretó el papel de Alex Marshall de 1979 a 1987, en su papel fue un villano que al final fue enviado a la cárcel por un fraude de seguros en el programa.

Interpretó a Rex Sterling en la famosa telenovela “The Young and the Restless" en la época de 1987 a 1994. Antes de su papel protagónico como Sterling interpretó a dos personajes adicionales por un corto tiempo.

Redeker fue guionista y tuvo una nominación a un Premio de la Academia por el guíen en la película clásica de 1978 “The Deer Hunter” quien fue protagonizada por los actores Robert De Niro, Christopher Walken y Meryl Streep.

Algunos de sus trabajos cinematográficos incluyen “The Candidate” de 1972 y el largometraje The Electric Horseman de 1979, ambas con el actor Robert Redford, y Ordinary People de 1980 que ganó cuatro premios Oscar, incluyendo a mejor director por Redford y a mejor película.

Y eso no es todo ya que tuvo apariciones en muchos programas de la televisión, incluidos CSI Miami, Ironside, Fantasy Island, Barnaby Jones, y Sea Hunt.

Redeker estuvo casado con Suzanne Elizabeth Long en el periodo de 1958 a 1959, que después se casó con la actriz Patricia Ann Graves del periodo de 1963 a 1980. Con la última pareja con la que paso sus ultimos tiempos, tuvieron cuatro hijos juntos que le sobreviven sus hijos y ya dos nietos.

La cuenta oficial de Twitter de The Young and the Restless escribió un breve homenaje por su fallecimiento, diciendo que “bendijo” la serie con sus personajes.

