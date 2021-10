Reportan estable a Kimberly de 'Las Perdidas' tras gravedad por cirugía estética

Después de una serie de rumores sobre el estado de salud de Kimberly de 'Las Perdidas', su compañera inseparable Wendy Guevara rompió el silencio y aclaró todas las dudas.

El dúo de influencers siempre se ha reconocido ante las redes sociales como una gran familia y eso ha quedado demostrado después de ver cómo Wendy ha cuidado a Kimberly en su recuperación.

Las Perdidas, quienes han sido tendencia al ser parodiadas, han revolucionado las redes con su espectacular transformación y misma que ha tenido secuelas en una de ellas, aquí en La Verdad Noticias te lo comentamos.

Wendy Guevara aclara estado de salud de Kimberly

Hace unas semanas Kimberly Irene se sometió cirugía plástica de senos, lipotransferencia y lipomarcaje pero días después fue reportada grave tras presentar molestias.

Fue su compañera Wendy Guevara indicó su preocupación ante el estado de salud de su compañera y a través de su cuenta oficial de Instagram indicó que afortunadamente está estable.

Los fanáticos del dúo dinámico agradecieron la claridad con la que están manejando esta situación y confían en que pronto 'La más preciosa' saldrá de esta convalecencia.

¿Qué dice el médico que operó a Kimberly de 'Las Perdidas'?

Ante los cuestionamientos que el Dr. Ángel Franco recibió tras los rumores sobre el estado de salud de Kimberly, con un comunicado aclaró la situación de la influencer.

“Soy el Dr. Ángel Franco, este es un video informativo acerca del actual estado de salud de Kimberly, ya que por ahí he recibido algunos comentarios o videos en donde dicen que si le pusimos los implantes bastante grandes, que no podía respirar o que si tenía una complicación por la lipo y la verdad es que no, quiero que sepan que ya se encuentra muy bien de su cirugía del busto y de su cirugía de liposucción”

Este comentario destaca aún más el antes y después de 'Las Perdidas', pues la fama ha hecho que miles de fanáticos estén al pendiente de su día a día.

De momento la recuperación de Kimberly de 'Las Perdidas' estará sujeta al avance y Wendy prometió mantenerlos al tanto en su cuenta oficial de Instagram.

