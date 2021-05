Reparto de Rápidos y Furiosos 9 ¿quiénes formarán parte de la aclamada película?

Los fanáticos de la saga de velocidad están ansiosos porque llegue el 25 de junio de 2021 ya que será el estreno mundial de la ya conocida secuela de The Fate of the Furious. Pero en esta ocasión en La Verdad Noticias hablaremos del reparto de Rápidos y Furiosos 9.

Como era de esperarse quienes formarán parte del reparto de Rápidos y Furiosos 9 son: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris Nathalie Emmanuel, Lucas Black, Helen Mirren y Don Omar quienes serán los protagonistas de la saga.

Claro que de esto estaremos seguros hasta el momento de su estreno, eso si Rápidos y Furiosos 9 no vuelve a postergar su estreno en cines como ha ocurrido en tres ocasiones.

Reparto de Rápido y Furioso 9, actores sorpresa

Aunque no lo creas Bad Bunny formará parte del reparto de Rápido y Furioso 9.

El sitio de IMDb ha confirmado que Benito Antonio Ocasio Martinez, mejor conocido como Bad Bunny, formará parte del reparto de Rápido y Furiosos 9, aunque se cree será de manera breve.

Otro reguetonero que esta en la lista es Juan Carlos Ozuna Rosado, mejor conocido en el mundo de la musica como “Ozuna, el negrito de ojos claro”. Cabe mencionar que no se ha dado a conocer qué papel desempeñarán ambos artistas.

John Cena será Jakob Toretto, hermano menor de Dom que trabaja como maestro ladrón, asesino y conductor de alto rendimiento que trabaja ahora para Cipher, en este caso forma parte del reparto principal.

Sung Kang como Han Seoul-Oh, este personaje es una sorpresa en el reparto de Rápido y Furiosos 9 ya que no se pensaba que volviera a salir en la saga, dado que lo asesinaron en el he Fast and the Furious: Tokyo Drift de 2006 a manos de Deckard Shaw.

Ivan Carvajal como El Mafu, piloto profesional y empresario amigo de Dom y la banda.

John Neyra como Mohammed, piloto profesional que se une al equipo de Dom para fortalecer el equipo en conducción.

Don Oma r como Rico Santos.

como Rico Santos. Cardi B como Leysa.

como Leysa. Anna Sawai como Elle.

Michael Rooker como Buddy.

Roman Reigns como Ramon

La película también cuenta con las participaciones de Finn Cole, Vinnie Bennett y Francis Ngannou, aunque sus papeles aún son desconocidos.

Eiza González queda fuera del reparto de Rápidos y Furiosos 9

Eiza González no estará en Rápidos y Furiosos 9.

Eiza González formó parte de Rápidos y furiosos: Hobbs and Shaw en 2019 al dar vida a Margarita/Madame M, la novia de Deckard Shaw, el cual es sin duda un rol importante que le daba grandes posibilidades de unirse a la franquicia principal.

Sin embargo en el reparto de Rápidos y Furiosos 9, Eiza González no está incluida, pero se cree que podría estar para las entregas de Rápidos y Furiosos 10 y 11.

