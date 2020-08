Reni Santoni, actor de “Dirty Harry” y “Seinfeld” muere a los 81 años

actor Reni Santoni murió

Reni Santoni, el actor más conocido por sus papeles en Dirty Harry y Seinfeld en el personaje de Poppie, el chef de pizzas, ha muerto. Tenía 81 años.

El actor murió el sábado por causas naturales después de varios meses en cuidados paliativos en Los Ángeles, dijo su amiga Tracy Newman, músico, escritora y productora de televisión, a la revista People el lunes.

Las películas de Reni Santoni

Santoni tenía más de 100 créditos de películas en IMDb en el momento de su muerte, incluidos los papeles en Dirty Harry de Clint Eastwood (1971), Doctor Dolittle de Eddie Murphy (1998) y Cobra de Sylvester Stallone (1986).

En Dirty Harry, Santoni interpretó al detective Chico González, un socio potencial de Harry Callahan de Eastwood. El actor protagonizó cuatro episodios de Seinfeld como Poppie, un chef de pizza con un problema de control de la vejiga.

Santoni comenzó a actuar en el teatro fuera de Broadway con la obra que coescribió, Raisin' Hell in the Son. Obtuvo su primer papel en la pantalla en la película de 1964 de Rod Steiger, The Pawnbroker.

Años más tarde, en 1967, Santoni obtuvo su primer papel principal en la película semi-autobiográfica de Carl Reiner Enter Laughing, que siguió a un repartidor, David Kolowitz, cuando deja su trabajo para convertirse en actor de teatro en Nueva York.

Reiner y Santoni volvieron a trabajar juntos en 1982 en Dead Men Don't Wear Plaid, que también protagonizó Steve Martin.

La carrera de Santoni también se extendió a la televisión, incluyendo apariciones especiales en programas como Hawaii Five-O, Hill Street Blues, NYPD Blue y Miami Vice. A Santoni le sobreviven su hijo Nick y su esposa Lisa James.

Reni era de ascendencia francesa-española y desde pequeño se interesó en el teatro.

El ahora fallecido actor de proyectos como “El Prestamista” y “Bad Boys” desde que era niño se interesó por el teatro. De ascendencia francesa-española, Reni consiguió destacar en la pantalla estadounidense.

Uno de los actores que consiguió destacar en cine y televisión se ha despedido de este mundo dejando a sus miles de fanáticos con un gran vacío pero un enorme legado. ¿Recuerdas la trayectoria de Santoni?, ¿Cuál fue la actuación que más te gustó?