René Franco se burla de Flor Amargo y ella le responde

La cantante reaccionó furiosa ante las burlas de René Franco.

Gran controversia se vivió en redes sociales luego de que René Franco hiciera un comentario burlesco sobre Flor Amargo y su identidad no binaria que no le hizo gracia en lo absoluto a la cantante oaxaqueña, quien no dudó en salir a defenderse de este inusual ataque.

“Oye @FlorAmargo, pregunta SERIA: ¿por qué no te has cambiado el nombre a Fler Amargue? En tu manera radical, amargo es parte de la cultura que pretendes combatir. Muchas gracias, saludos”, fue el mensaje que el comediante escribió desde su cuenta de Twitter y que horas después eliminó.

Los comentarios del comediante dividieron opiniones en redes sociales.

Su comentario no pasó desapercibido y pronto se inició un debate en redes sociales por parte de los cibernautas. Mientras algunos cibernautas salieron en defensa de la intérprete de ‘Tiempos’, otros aprovecharon la ocasión para lanzarle duras críticas y crueles burlas.

Responden a burlas de René Franco

Para @ReneFranco DEJA DE SEMBRAR IGNORANCIA aquí está una respuesta seria a tu pregunta SERIA pic.twitter.com/IhfhGVZmpd — Flor amargo (@FlorAmargo) January 12, 2023

Tan solo unas horas después, Flor Amargo compartió un video donde responde a la interrogante del comediante sobre su nombre y al mismo tiempo sale en defensa de la comunidad no binaria: “Las personas trans y no binarias no tenemos que darle explicación a nadie de nuestros pronombres, nuestros nombres o nuestras identidades”.

Finalmente, la cantante le pidió a Franco Escamilla que no usara su lugar como ‘hombre blanco privilegiado’ para esparcir odio e ignorancia en las redes sociales: “Deja de sembrar odio e ignorancia porque a ti te escuchan doscientas cuarenta y tantas mil personas y para tu información México es el segundo país a nivel mundial de asesinatos por transfobia”.

¿Qué edad tiene Flor Amargo?

Además de cantante, la estrella oaxaquela destaca por ser una activista por los derechos de la comunidad LGBT+.

Flor Amargo, nombre artístico con el que se le conoce a Emma Mayte Carballo Hernández dentro del mundo de la farándula mexicana, tiene 36 años de edad. Recordemos que la cantante nacida el 25 de febrero de 1986 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca inició su carrera artística en 2010 y hoy en día es toda una celebridad de las redes sociales.

