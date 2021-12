René Franco cree que México vivirá pronto El Juego del Calamar

René Franco causó gran revuelo en las redes sociales al compartir con todos sus seguidores una polémica teoría conspirativa, en la cual asegura que México está próxima a vivir su propia versión de El Juego del Calamar, la exitosa pero sangrienta serie surcoreana de Netflix.

Todo comenzó cuando el locutor mencionó que él cree que el clásico audio de “Se compran colchones, lavadoras, estufas o algo de fierro viejo que vendan” es la señal de que este evento está próximo a ocurrir en tierras mexicanas. “México tendrá un calamarazo”, aseguró el también comediante en una reciente emisión del programa ‘La Taquilla’.

El locutor causó revuelo con sus declaraciones realizadas en el programa radiofónico La Taquilla.

Asimismo, comparo este audio con la voz en español de la muñeca gigante que aparece durante el juego ‘Luz Roja, Luz Verde’ del primer episodio de la serie y dijo que son las mismas. Finalmente, hizo mención de que los sucesos que viven los protagonistas pueden ocurrir en cualquier momento.

Causa revuelo en redes sociales

El también comediante puso en duda la existencia del popular comprador de fierro viejo.

Por otro lado, el locutor, quien recientemente arremetió contra Paty Navidad llamándola ignorante, declaró que nunca ha visto la camioneta del fierro viejo, por lo cual pone en duda su existencia: “Lo he escuchado, pero jamás he visto la camioneta”. Ante dicha declaración, la co-locutora del programa le dijo que ella ya la vio pero él no le creyó.

Cabe destacar que las palabras de René Franco causaron gran revuelo entre los cibernautas, quienes aseguran que él ya no busca la manera de llamar la atención y evitar caer en el olvido mientras que otros dicen que sus palabras no deben ser tomadas con veracidad, pues es evidente que está bromeando.

¿Dónde mirar El Juego del Calamar?

La serie se ha convertido en uno de los proyectos más vistos en la historia de Netflix.

Los nueve episodios que conforman la serie de El Juego del Calamar están disponibles de manera exclusiva y legal en la plataforma de Netflix. Ante el éxito obtenido en la primera entrega, Hwang Dong-hyuk ha confirmado una segunda temporada, la cual es muy probable que se estrene en algún momento del 2022 o 2023.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales