René Franco arremete contra Carlos Muñoz con despreciables palabras

Resulta que recientemente el famoso conductor René Franco dice que Carlos Muñoz es un motivador con mala estrategia, pues tras el escándalo con el mesero dijo que no era la mejor manera de crearse publicidad, así lo dijo:

“Carlos Muñoz es más un motivador”.

Tal parece que después del escándalo que se presentó entorno a Carlos Muñoz, cuando humilla a un mesero por no tomar uno de sus cursos, ahora fue René Franco quién habló de él.

Fue en su programa La Taquilla, que el locutor dijo que más que conferencista, Carlos Muñoz era un motivador, sin embargo, dijo no está lejos de la realidad, ya que la forma de motivar en sus pláticas no está lejana a lo que sucedía en la vida real, sin embargo, señaló que esta no era la manera de hacerlo.

La crítica de René Franco a Carlos Muñoz

Rene Franco

Po si fuera poco el famoso conductor subrayó que Carlos Muñoz era motivador más que cualquier cosa, pues regularmente se le nombra como conferencista, empresario o influencer.

Pero en esta ocasión, también dijo que la disculpa que Carlos Muñoz ofreció a quienes se ofendieron, estuvo chafa:

“Muy mala estrategia la de Carlos Muñoz”.

También destacó que Gil Romero, el mesero a quien atacó Carlos Muñoz, habría respondido al conferencista en un TikTok, mismo que al escucharlo, René Franco solo pudo reír, reconociendo que el mesero tenía la razón por decir que él había salido más triunfador en todo el asunto.

¿La estrategia de Muñoz es mala?

Pero René Franco no solo se quedó ahí, pues analizó todo el contexto, señaló que la estrategia del conferencista Carlos Muñoz era muy muy mala y explicó que no importaba el objetivo de la estrategia que buscaba implementar, que la decisión de haberla hecho a costa de alguien más, lo hacía quedar muy mal.

Cabe destacar que el mesero a quien Carlos Muñoz becó pero humilló, tiene más de 13 mil seguidores en TikTok con solo 15 videos, según destacó René Franco.

