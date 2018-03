Renata Notni rebela que es víctima de acoso en redes sociales

Renata Notni confesó que es acosada constantemente en las redes sociales durante la conferencia de prensa de la obra Blancanieves por algunos usuarios que le envían imágenes subidas de tono. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México “Sí me ha tocado que me manden fotografías intimas, que me manden cosas pues nada agradables de ver”, explicó la actriz mexicana. Sin embargo, Notni minimizó la situación al afirmar que por ahora únicamente se ha limitado a eliminar a las personas que le envían este tipo de fotografías. “Gracias a Dios nunca ha sido nada grave como para tener que denunciar, cuando ha pasado yo lo único que hago es bloquear a las personas y punto, yo creo que eso es a lo que nos arriesgamos los artistas, a tener una vida pública”, detalló. Cambiando drásticamente de tema, Renata manifestó estar viviendo el mejor momento junto al empresario Andrés Rivero, a pesar de las críticas que han recibido debido a la diferencia de edades que existe entre ellos. “Estoy muy contenta la verdad, respeta mucho mi carrera, yo lo respeto mucho a él y estoy feliz ahorita como que en todos sentidos, siento que estoy cumpliendo mis sueños, que me estoy realizando y entonces estoy tranquila u contenta”. Renata Notni se presentó junto a Horacio Pancheri, Cecilia Galliano y Mauricio Castillo, entre otros actores que forman parte del elenco de la obra de teatro que inicia funciones a partir del próximo 14 de octubre en la Ciudad de México. Agencias México

Te puede interesar