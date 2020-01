Renata Notni confiesa el trauma y humillación que le hizo pasar una actriz de Televisa

La actriz Renata Notni ha logrado posicionarse como una de las grandes actrices de Televisa. La joven de 25 años es conocida por su participación en producciones de televisión como “Amor de barrio”, “El Dragón: el regreso de un guerrero” y “Mi adorable Maldición”.

Asimismo, la actriz y modelo mexicana es una de las mujeres más hermosas de la televisión; además, está incursionando como empresaria a lado de la actriz y cantante Belinda, como quien están desarrollando una nueva línea de maquillaje que esperan sea un éxito en su lanzamiento en febrero.

Sin embargo, Renata Notni inició su carrera actoral desde niña, por lo que en sus inicios tuvo que compartir escena con diversos actores y actrices experimentados, lo que la llevó a pasar un trago amargo cuando tenía 13 años de edad y aún no tenía tanta experiencia actoral.

Renata Notni fue ofendida por una actriz de Televisa

La actriz de 25 años declaró en una entrevista con la periodista Aurora Valle, que vivió un traumático y humillante momento cuando se encontraba grabando la telenovela “Un gancho al corazón”. Renata Notni explicó que durante esa grabación una popular actriz de Televisa que participaba con ella en ese momento, le gritó terriblemente, situación que hizo llorar a Notni.

Renata Notni en "Un gancho al corazón"

“Una vez sí me pasó con una actriz, yo estaba súper chiquita. Justo en la telenovela que hice con Sebastián (Rulli), que él era mi papá. Yo tenía, no sé, 13 o 14 años y una actriz me gritoneó horrible, me hizo llorar en el set. Estaba mi mamá ahí, mi mamá fue y se la puso, se pelearon, o sea fue todo un show”, comentó Renata Notni.

Aunque no quiso dar el nombre de la actriz que la ofendió, Notni dijo que probablemente le gritó porque no estaba de buen humor, ya que Notni solo tuvo un error con el apuntador y no era motivo suficiente para que le gritaran de esa manera.

“Haz de cuenta que le hice la peor grosería del mundo. Se quita el apuntador y se pone como loca y me empieza a gritonear ‘eres una escuincla, qué falta de respeto, por qué no me das mi pie cuando me lo tienes que dar’, pero mal, como loca. Y yo tenía como 13 o 14 años, entonces imagínate me quedé en shock y empecé a llorar, nunca me la esperé y me salí corriendo (…) Fue mi mamá y le dijo que cómo se ponía con una niña así. Yo me acuerdo que me estaba cambiando y eran unos gritos, lloraba más, horrible. Eso fue muy feo porque estaba muy chiquita”, expresó la actriz de 25 años.

No obstante, después del percance, Renata Notni afirmó que aquella actriz se disculpó con ella; probablemente para no quedar mal con la mamá de Renata y con la producción, ya que era un actriz que en ese momento tenía 35 años y no debía hacerle eso a una niña de 13.

