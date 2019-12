Remmy Valenzuela demandará a TV Azteca por correrlo de La Academia

Remmy Valenzuela, quien también es conocido como “El Príncipe del Acordeón”, rompe el silencio luego de 3 semanas de no aparecer en las Galas de “La Academia” y aclara los rumores sobre su supuesta pelea con Pati Chapoy, la conductora de “Ventaneando”.

Durante un acercamiento que tuvo la prensa con el cantante después de que éste asistiera a un festival musical realizado en la Ciudad de México, Remmy ha declarado que ni siquiera el sabe porque motivo decidieron sacarlo del nuevo proyecto de TV Azteca.

La prensa le cuestionó porque no se presentó a la Gala 2 de “La Academia” y si su ausencia se debía a que días anteriores se había enfrentado con Pati Chapoy, luego de que esta aseguraba no conocer al cantante, a lo que Remmy Valenzuela le respondió diciendo que “era una ignorante”.

El cantante dijo que el había cumplido con sus obligaciones y se había presentado en tiempo y forma a las instalaciones del Ajusco para fungir su papel como Jurado en la nueva temporada de “La Academia”, pero los ejecutivos le pidieron que no se presentará.

“Sí llegué a grabar, en mi camerino me dijo el productor que ahorita hablaban conmigo y de ahí no me han vuelto a hablar” confesó Remmy ante la prensa.