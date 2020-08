Remake de The Nutty Professor está en proceso ¿Qué podemos esperar?

Casi todas las películas o programas de televisión queridos desde la infancia se han reiniciado últimamente, pero ¿cuántas franquicias pueden presumir de que se han reiniciado dos veces? Este está a punto de ser el caso de The Nutty Professor, que está siendo reelaborado una vez más para las audiencias modernas.

Project X Entertainment, el estudio responsable del esfuerzo actual para reiniciar la franquicia Scream, está dando nueva vida a The Nutty Professor, según un nuevo informe de Deadline.

Project X Entertainment está dando nueva vida a The Nutty Professor

James Vanderbilt, William Sherak y Paul Neinstein de Project X traerán de vuelta al filme a la pantalla, por lo que es la tercera vez que la propiedad ha visto la luz del día. Jerry Lewis protagonizó The Nutty Professor en 1963 y Eddie Murphy tomó la iniciativa en el reinicio de la película en 1996, así como en la secuela de 2000 The Nutty Professor II: The Klumps.

The Nutty Professor será dirigido por Vanderbilt

Vanderbilt ha sido conocido durante mucho tiempo por su trabajo como escritor, escribiendo guiones para películas como Zodiac, The Amazing Spider-Man y The Rundown. Sin embargo, según el informe, el productor simplemente se encargará del rodaje de la nueva película de Nutty Professor, no escribirá su guión.

En este momento, Project X planea reunir a su equipo creativo internamente antes de llevarlo al mercado. Aún no se ha elegido al escritor y al director.

En la película original, Lewis interpretó a un científico con mala suerte que quería mejorar su posición social, por lo que bebió una poción que lo convirtió temporalmente en el guapo y muchas veces desagradable personaje Buddy Love. La primera película de Murphy siguió la misma fórmula básica, pero con un cambio importante: Murphy interpretó a todos los diferentes miembros de la familia del personaje principal.

La interpretación de Murphy de la familia Klump fue una gran inspiración para la franquicia Fatties falsa de Tropic Thunder, protagonizada por el actor ficticio de Jack Black, Jeff Portnoy.

Te puede interesar: Resident Eviltiene su propio remake no oficial hecho porfans

El reinicio de Nutty Professor de 1996 logró recaudar más de 273 millones de dólares en la taquilla mundial y costó sólo alrededor de 54 millones de dólares. Project X espera replicar el mismo tipo de éxito con esta nueva iteración.