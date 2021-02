¡Rem y Ram del anime Re: ZERO celebran su cumpleaños a lo grande!

Desde 2017, los grandes almacenes Shibuya Marui han sido sede de eventos especiales por tiempo limitado que celebran los cumpleaños de las principales heroínas de Re: ZERO “Starting Life in Another World”. Emilia nace en el verano, mientras que Rem y Ram llegaron al mundo en invierno.

La fecha de cumpleaños exacta es el 2 de febrero y, aparentemente, ni siquiera una pandemia de COVID-19 puede detener esta fiesta en particular. El evento de este año comenzó el 22 de enero y se extenderá hasta el 7 de febrero en el octavo piso de Shibuya Marui.

La Verdad Noticias te comparte una mirada limpia al arte clave de este año. La imagen fue realizada por el ilustrador original de novelas ligeras Shinichirou Otsuka, quien muy contento se sumó a la celebración temática de Re: ZERO para las icónicas doncellas gemelas de la mansión Roswaal.

Más sobre las gemelas de Re: ZERO

Rem y Ram son huérfanas que perdieron a sus padres cuando el Witch Cult destruyó su ciudad natal. Roswaal luego las acogió y las hizo trabajar como sirvientas (maids) en su mansión. El color de su cabello combina con el color de sus ojos. Para Rem, son azules y para Ram, son rosas.

El protagonista del anime Subaru, ve a Rem como la hermana responsable y a Ram como la hermana más distraída. La de cabello azul es más trabajadora y hábil en contraste con su hermana Ram, que es más torpe en el trabajo. La doncella de ojos rosas busca activamente formas de hacer menos labores e incluso se duerme cuando debería estar trabajando.

Se ven perfectamente humanas, pero en realidad son miembros de la poderosa raza “Oni” que puede manifestar cuernos para consumir y controlar el maná en su entorno para mejorar sus habilidades de lucha. Rem y Ram usan estos poderes para proteger la mansión Roswaal. Puedes verlas en la segunda temporada de anime Re:ZERO “Starting Life in Another World 2”.

