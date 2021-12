Rels B celebra eufórico su sold out en la CDMX

Rels B selebra eufórico su sold out en la CDMX

Rels B celebró con gran emoción su primer lleno absoluto en la Ciudad de México desde el inicio de la pandemia. Y no es para menos, pues los boletos para el concierto del rapero en la capital se agotaron en menos de dos horas.

Los espectáculos presenciales en México y todo el mundo no han dejado de emocionar a los amantes de la música, que contuvieron la euforia de ver a sus artistas favoritos y en las últimas semanas varios pesos pesados de la industria han confirmado conciertos en México.

Hace apenas una semana que Rels B anunció tres conciertos para CDMX, Monterrey y Guadalajara, y todo apunta a que podría abrir más fechas debido a la gran demanda de sus fanáticos en tierras aztecas.

Rels B es Sold Out en CDMX

Rels B se mostró eufórico en un breve video para celebrar su sold out.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el artista español publicó un video en el que se deja ver muy emocionado y efusivo al darse cuenta de que las entradas para su espectáculo en la Ciudad de México ya habían sido agotadas.

"No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. 20 mil tickets en una hora y media, Ciudad de México, sold out. Os quiero. ¡Rompemos, rompemos!”, gritó eufórico Rels B en su breve clip.

“7 DE MAYO SE CAE TODOOOOOOO”, agregó en el texto que acompañó su publicación.

Rels B en México

Rels B visitará México en el primer semestre de 2022.

Rels B se presentará en la Ciudad de México el 7 de mayo del 2022 en el Palacio de los Deportes. Otras dos fechas están programadas para el 28 de abril en el Auditorio City Banamex de Monterrey y para el 28 de abril en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

El 2022 podría ser el año en el que su carrera alcance su máximo punto, luego de que su sencillo "Se me olvidó" al lado de Gera MX superó las 2 millones de reproducciones en YouTube, y contando.

A pocas horas de su primer sold out en Ciudad de México, todavía no se ha confirmado si el intérprete de “A mí” tiene planeado abrir una fecha más en la CDMX, pero te recomendamos estar pendiente de La Verdad Noticias por cualquier cosa.

