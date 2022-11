Religión no deja maquillar a este famoso de MasterChef Celebrity

Mauricio Mancera es un conocido conductor que se encuentra mostrando su don culinario en MasterChef Celebrity, pero se negó a participar en la celebración de Día de Muertos en el programa y tampoco se quiso maquillar.

Resulta que en la emisión del 30 de octubre, los participantes de MasterChef Celebrity recordaron a sus familiares, que ya no están en este plano, por lo que fue un programa lleno de emociones, pues las celebridades tuvieron la oportunidad de cocinar para aquellos se adelantaron y no pudieron evitar romper en llanto.

Sin duda alguna, el momento más emotivo fue el de Talina Fernández, 78 años de edad, quien recordó a su hija Mariana Levy, quien murió en 2005, de un infarto fulminante.

Mauricio Mancera se negó a maquillarse

Hay que destacar que los famosos de MasterChef Celebrity, donde podemos ver a personalidades como Karla Sofía Gascón, acudieron al programa con el rostro maquillado como catrinas y catrines.

Pero quien definitivamente no participó en la actividad fue Mauricio Mancera: “Odio cualquier tipo de evento donde tengas que utilizar una caracterización y ya no estamos en kínder para maquillarnos. No estoy maquillado porque no soy ridícula”.

El conductor Mauricio Mancera de 39 años de edad, se ha destacado de sus compañeros por algunos de sus platillos, pero también por su humor ácido junto a Carlos Eduardo Rico.

¿El conductor no se maquilló por su religión?

Por ello, a nadie le sorprendió que los comentarios de Mauricio Mancera sobre el maquillaje no pararán ahí. Él también aseguró que no lo hacía porque su religión no se lo permitía.

Esto lo dijo bromeando, luego de declarar que tampoco le gustaba llorar en público, pues era algo muy íntimo. No obstante su confesión, Mauricio Mancera no pudo evitar romper en llanto al recordar a su abuelo en MasterChef Celebrity, describiéndolo como “la persona más importante” en su vida.

La sonrisa de Mauricio Mancera se desvaneció cuando habló de su abuelo, pues MasterChef Celebrity se llenó de lágrimas cuando los famosos, como Burgerman, comenzaron a contar las historias con sus familiares.

Resulta que Mauricio Mancera mencionó que cuando murió su abuelo, él se encontraba en la Ciudad de México y le costaba asimilar que él había muerto: “Cuando la gente me daba el pésame, yo loco les decía que seguía vivo, yo decía: ‘No, se equivocaron él ya salió del hospital y me tardé como cuatro meses en poder decir que efectivamente él ya se había ido.”

Al final no pudo evitar llorar al recordar a su abuelo: “He llorado más en este programa que Margarita en todos los capítulos de MasterChef”

Cabe destacar que el último programa de MasterChef fue de recuerdos, pero sobre todo de emociones que llevaron a las lágrimas hasta al más reacio de sus concursantes, como fue Mauricio Mancera.

