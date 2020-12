Reina de Belleza denuncia ROBO en edición 2020 de Mexicana Universal

Todo parece indicar que Lupita Jones y el certamen Mexicana Universal seguirá envuelto en la polémica, pues ahora una de las concursantes recurrió a las redes sociales para denunciar que había sido víctima de un robo por parte de una de sus compañeras, esto durante la realización del evento.

A través de Instagram, Itzel Hernández, quien representó a Sonora en la edición 2020 de Mexicana Universal, acusó a Griselle Osuna, representante de Baja California, de robarle un bolso de la marca Gucci con valor superior a los 35 mil pesos, además de los documentos y dinero que llevaba en su interior.

"Fue el 8 de agosto, fue en la concentración del certamen de belleza de Mexicana Universal en Baja California y pues en el evento se desapareció mi bolsa y pues ya, no supe más de ello”, relató Itzel Hernández en un video para Instagram, en el cual señala que sospecha de su compañera por una fotografía que circula en redes sociales.

¿Miss Baja California se robó el bolso?

“Hasta hace unos días cuando ella (Griselle) subió una foto en donde aparece una bolsa que, puede ser una coincidencia ¿verdad?, pero podría ser una coincidencia enorme, una en un millón. Fue un evento cerrado, máximo éramos como 20", añadió Miss Sonora.

La fotografía de la que habla Itzel Hernández es una que Griselle Osuna compartió en Instagram donde aparece con un bolso muy similar al que le habrían robado en Mexicana Universal y por la cual comenzó a sospechar de su compañera del certamen de belleza, pero que ella le mando más fotos del mismo y hasta un ticket de compra.

Esta fotografía despertó las sospechas de que Miss Baja California se robó el bolso de Miss Sonora.

Según Miss Sonora, la institución de Lupita Jones está encubriendo a Miss Baja California, esto debido a que la versión de su compañera fue defendida de inmediato, e incluso reveló que el certamen le exigió a ella que borrara de sus redes sociales dicha publicación y ofreciera una disculpa pública, petición que Itzel Hernández se negó a cumplir.

Por su parte, Griselle Osuna hizo lo propio y a través de su cuenta de Instagram aseguró que estaba siendo víctima de una fuerte acusación por parte de una de las participantes del famoso certamen; además, mostró la supuesta bolsa por la que empezó el escándalo, pero cabe recalcar que esta no se parece en nada a la que Itzel Hernández se refiere.

"Hola, como ustedes saben, esta semana ha surgido una situación, sólo quiero decirles que me parece injusto y me resistí a tener que acreditar la propiedad de mis pertenencias por capricho, distorsión y mala voluntad de una persona. No creo que nadie esté obligado a demostrar la propiedad de nadie... Por eso no contesté ni quise entrar en el juego de la atacante", respondió Miss Baja California.

¿Qué piensas acerca de este nuevo escándalo en Mexicana Universal? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram